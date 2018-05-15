تحالف جديد لقوى الحوار الوطني في السودان

الخرطوم 15 مايو 2018- تزعم رئيس حركة (الإصلاح الآن) في السودان، غازي صلاح الدين العتباني، تحالفا جديدا لأحزاب سياسية أطلقت على نفسها "قوى الاصطفاف الوطني"، وجرى الإعلان رسميا عن التنظيم خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بالخرطوم.

تحالف جديد من 15 كيان يدشن نشاطه في السودان .. الثلاثاء 15 مايو 2018

وبضم التنظيم 15 كيان تمثل ثلاثة تحالفات لأحزاب شاركت في مبادرة الحوار الوطني.

وطبقاً لميثاق التأسيس فإن التحالف يمثل "قوى وسطية تتفق مع الحكومة حال حراكها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومعارضة في حالة عدم التزام الحكومة بعهودها الوطنية المتواثق عليها في مخرجات الحوار الوطني".

ووضع الميثاق الذي وزع على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء عدة شروط للمشاركة في الانتخابات المقررة في 2020.

وأضاف "تدخل قوى الاصطفاف الوطني، الانتخابات القادمة في حالة ان تكون نزيهة وشفافة، وأن تشرف عليها مفوضية محايدة يجيزها المجلس الوطني بعد التشاور مع القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه".

ودعا إلى تساوى جميع الأحزاب في دعم الدولة بتصنيفات عادلة، تقوم بها مفوضية الانتخابات، وأن تشرف على الدعاية الانتخابية والإعلام بفرص متساوية بين جميع الأحزاب التي ستخوض الانتخابات.

وطالب بإنشاء مفوضية للانتخابات مستقلة سياسياً وإدارياً ومالياً، وإجراء الإحصاء السكاني في وقت مبكر لأغراض إكمال السجل الانتخابي، بجانب تمويل الأحزاب في الانتخابات العامة بواسطة المفوضية.