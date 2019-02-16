تحالف جنوب السودان ينفي تسبب منصب النائب في انقسامات

جوبا 16 فبراير 2019- فند تحالف المعارضة في جنوب السودان تقارير تحدثت عن نشوب خلافات وسط أعضائه بسبب منصب نائب الرئيس المخصص للتحالف وفقا لاتفاقية السلام المنشطة.

قادة التحالف في صورة تعود الى ديسمبر من العام 2018 (سودان تربيون)

وقال نائب أمين الإعلام والاتصالات في التحالف دي توت في بيان السبت " أفادت تقارير أن أزمات تحالف المعارضة في جنوب السودان بسبب منصب نائب الرئيس، وهذا غير صحيح. وإذا كان هناك أي قادة في التحالف يطمحون لهذا المنصب ويعبّرون عن نواياهم للحصول عليه، فإنهم أحرار في فعل ذلك".

وأشار توت إلى أن جميع مناصب التحالف في الحكومة الانتقالية سيتم تخصيصها من قادة المجموعة وليس من طرف ثالث، لافتاً إلى أن عملية التخصيص ستجري عندما يتم التأكد من جميع المواقف.

وأردف "لذلك نحن لسنا مستعدين لتوزيع هذه المناصب. . أيد قادة التحالف خلال محادثات السلام الإصلاحات الديمقراطية وليس من أجل المناصب. إن النضال من أجل المناصب داخل التحالف لا يعد خيانة لشعبنا فحسب، بل ينحرف عن مبادئنا الأساسية".

وتقول تقارير إن هناك ثلاثة من الطامحين لمنصب نائب الرئيس، وهم زعيم التحالف كوستيلو قرنق وغابرييل تشانغسون ولام أكول.

في الوقت الذي يتحدث فيه أنصار كوستيلو عن الحاجة إلى تمثيل منطقة بحر الغزال، يقول أتباع تشانغسون إن الانتخابات هي أفضل وسيلة للترشيح، بينما يقول مؤيدو أكول إن قبيلة الشلك تعتبر المجموعة العرقية الثالثة في جنوب السودان وليس لديها تمثيل كافٍ في الفترة القادمة.