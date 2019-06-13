تحالف (سوا) في جنوب السودان يعلن تجاوز خلافاته حول القيادة

جوبا 13 يونيو 2019- قرر تجمع لتنظيمات سياسية معارضة في جنوب السودان اختيار قيادة جديدة للتحالف الذي يضم 9 أحزاب بعد أن عصفت بهم الخلافات حول الرئاسة بالتنظيم.

قادة تحالف (سوا) من مجموعة شانغسون عقب اجتماع في ديسمبر 2018

وقال نائب المتحدث باسم تحالف "سوا" الشريك في عملية السلام بجنوب السودان ستيفن لوال في تصريح لسودان تربيون الخميس إن قادة التنظيم اتفقوا على إعادة الوحدة وفق ترتيبات جديدة بتنحية كل من غابريال تشانقسون وممثل الراحل بيتر قديت من الرئاسة وايكالها للقيادية جوزفين جوزيف لادو.

وأوضح أن الجميع اتفق على تغليب الوحدة وتعلية خيار المصالحة واختيرت جوزفين بالإجماع لترأس التحالف ولجنة التسيير حتى يتم اتخاذ التدابير الخاصة للانتقال السلس وتفعيل نشاط التحالف.

وتابع "تستغرق المهام المعلقة على عاتق القيادية جوزفين بما في ذلك تعديل الميثاق واللوائح مدة لا تقل عن شهر".

وأعلن لوال دعمهم د للوساطة الأثيوبية من اجل إعادة دور السودان في البيت الأفريقي، حتى يقوم بدوره في سلام جنوب السودان.

وتابع "إن ضمان السودان وأوغندا للترتيبات الأمنية المنصوصة في اتفاقية السلام المنشطة تعتبر مهمة في الفترة المقبلة ".

وكشف عن تقدم ملموس بشأن مساعي إعادة فصيلي لام اكول والجبهة المتحدة لجنوب السودان بقيادة الراحل بيتر قديت.

وفي نهاية العام الماضي اشتعلت حرب بيانات داخل هذا التحالف المعارضة بسبب عملية انتخاب قيادة جديدة.

وعلقت مجموعة مؤيدة لشانقسون انتخاب بيتر قاديت كرئيس جديد للمجموعة بينما اعتبرت مجموعة قاديت التي تضم لام أكول الإجراء "باطلا ولا أثر له".

وتوفى بيتر قاديت في الخرطوم قبل عدة أشهر.