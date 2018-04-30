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تحالف للمعارضة في السودان يعلن عدم خوض انتخابات 2020

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الخرطوم 30 أبريل 2018 ـ حسمت أحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني موقفها من الانتخابات المزمع عقدها في 2020، بعدم المشاركة فيها أو الجلوس في حوار مع النظام بشأنها.

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قوى الإجماع الوطني محاصرة من قبل الأجهزة الأمنية في دار الحزب الشيوعي بالخرطوم ـ 30 نوفمبر 2016

والتأم مساء الأحد اجتماع مشترك بين رؤساء قوى الإجماع الوطني والهيئة العامة لقوى الإجماع، ناقش العديد من الأجندة السياسية والتنظيمية.

وقال التحالف المعارض في تصريح صحفي الأثنين تلقته (سودان تربيون) إن الاجتماع ناقش مجمل التطورات في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإتجاهات تطوره والتعامل مع كل الاحتمالات، مومناً على تفعيل العمل السياسي المشترك.

وأضاف "من جهة أخرى أمن الاجتماع على ضرورة وحدة المعارضة على أسس واضحة تتأسس على موقف الإجماع الثابت من إسقاط النظام وعدم الحوار معه وكذلك عدم المشاركة في انتخابات النظام المزمع قيامها في 2020".

وأوضح أن الاجتماع إتسم بروح المسؤلية الوطنية والتوافق التام حول كافة القضايا المطروحة، ما أسهم فى إتخاذ قرارات هامة على صعيد تفعيل وتأمين عمل الإجماع التنظيمي والسياسي للتعامل مع مقتضيات المرحلة الراهنة وتداعياتها المتوقعة.

وذكر التحالف المعارض أن "المرحلة الراهنة هي مرحلة التفاعل مع الجماهير وقضاياها وقيادتها نحو تحقيق أهدافها المشروعة من أجل إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي الذى يحقق الحرية والسلام والعدل والتقدم".

وأشار إلى إجازة الاجتماع الموجهات المقدمة في التقرير التنظيمي للهيئة العامة التي خلصت نحو تفعيل وتأمين مشاركة الأحزاب والتنظيمات المكونة للهيئة العامة في العمل القاعدي على مستوى الأحياء والقطاعات، في العاصمة والأقاليم وخارج السودان.



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