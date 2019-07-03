تحالف معارضة جنوب السودان يعلن اعادة توحيده

الخرطوم في 3 يوليو 2019- قررت قيادة تحالف معارضة جنوب السودان إعادة التوحيد وتعيين دينا جوك تشاجور كرئيس جديد للمجموعة التي تعرضت لانشقاقات عديدة حالت دون تسمية مرشحها للمجلس الرئاسي الانتقالي حتى الان.

وفد تحالف المعارضة الجنوبية في أديس أبابا

وقال التحالف في بيان أصدره الثلاثاء "تغتنم قيادة تحالف معارضة جنوب السودان هذه الفرصة لإبلاغ الشعب تعيين دينا جوك تشاجور رئيسياً للتحالف ابتداءً من اليوم. وفي هذا الصدد ، نود أن نبلغ المؤسسات الأعضاء في التحالف والشركاء في اتفاقية السلام والهيئات الإقليمية والدولية بشأن هذا التطور الجديد "

وأعربت المجموعة عن التزامها التام بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة سبتمبر من العام الماضي.

وفي 30 نوفمبر 2018، عقد التحالف اجتماعًا بهدف تفعيل هياكله ، لكن النزاع الذي نشأ خلال الاجتماع شهد انقسام القيادة في التحالف إلى مجموعتين.

وأضاف البيان "في ضوء التوصيات المذكورة أعلاه، قررت قادة المجموعتين إعادة التوحيد SSOA. ، وبدء القيادة الدورية لمدة ستة (6) أشهر لكل مجموعة ".

وأشاد البيان بمجلس الكنائس في جنوب السودان والسفارة السويسرية في جوبا لجهودهما في دعم إعادة توحيد التحالف.