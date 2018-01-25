 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 25 كانون الثاني (يناير) 2018

تحالف معارض في السودان ينتقد محاباة المجتمع الدولي للحكومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 يناير 2018- وجه تحالف قوى سودانية معارضة انتقادات حادة للمجتمع الدولي والوساطة الأفريقية، لتجاهلهم تصرفات الحكومة السودانية تجاه معارضيها وتضييقها المستمر على الحريات والاعتقال.

JPEG - 47.9 كيلوبايت
قيادات (نداء السودان) في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. السبت 8 أكتوبر 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وعقد رؤساء احزاب (نداء السودان بالداخل) اجتماعا ناقش التطورات على الساحة الداخلية وأقر مواصلة الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وصولا الى الانتفاضة .

وقال المتحدث باسم التحالف محمد فاروق في بيان صحفي إن مواقف المجتمع الدولي تجاه "جرائم النظام" وتقييد الحريات والاعتقالات جاءت "دون اعتبار حقيقي لقيم الحرية والحقوق".

وأشار الى أن مساحات التعاون مع النظام ودعمه مثلت رسالة خاطئة ليستمر " في غيه وبطشه بشعبه".

وفضت السلطات الأمنية السودانية الشهر الجاري تجمعين لقوى المعارضة ومحتجين على غلاء الأسعار باستخدام القوة المفرطة، كما اعتقلت العشرات من المتظاهرين علاوة على قادة سياسيين ورؤساء أحزاب معارضة على رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وزعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب.

ووجه فاروق انتقادا صريحا لآلية الوساطة الأفريقية بزعامة ثامبو أمبيكي بعد دعوتها قوى معارضة لاجتماع تشاوري في أديس أبابا يومي الرابع والخامس من فبراير، ووصفها بالمنقوصة.

وقال " لم تصلنا في الكتلة واغلب مكونات نداء السودان الاخرى، دعوة لاستئناف المفاوضات المتوقفة طيلة ثمانية عشر أشهر كنتاج لتعنت النظام وعدم جديته في دفع المسار السياسي وتوظيف عملية الحوار لفك اختناقاته والتغطية على فشله".

وتشير (سودان تربيون) الى أن الوساطة الأفريقية دعت لاجتماع تشاوري في أديس أبابا كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني المعتقل عمر الدقير وآخرين.

ولفت فاروق الى أن دعوة الالية لم تشر الي اي ادانة لبطش النظام وعنفه وحملة الاعتقالات التي طالت قيادات نداء السودان وأعضاء مجلسه القيادي.

مردفا " وذهبت في اتجاه خدمة اجندة النظام في عدم مخاطبة شمولية الأزمة ورسم مسار جاد يحقق السلام العادل وينجز التحول الديمقراطي ويجنب البلاد شبح الانهيار".

وقال " هذه الدعوة لاستئناف المفاوضات لا تعنينا ونطالب الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بإدانة واضحة للنظام وعدم توفير طوق نجاة له والمشاركة في انتهاك الحقوق والحريات التي استباحها النظام".

وتعهد التحالف المعرض طبقا لمتحدته الرسمي بمواصلة الحراك الجماهيري، وقال "نعلن اننا لن نعود من منتصف الطريق وسنعمل مع القوى المدنية والسياسية وجماهير شعبنا لتحقيق طموحاته في ذهاب نظام البشير وإقامة بديل ديمقراطي".

ودعا لمواصلة الاحتجاج السلمي والمطالبة بذهاب النظام كسبيل وحيد للنجاة.

وتابع " لن تكون وقفة الأربعاء القادمة ببحري الاخيرة للمد الجماهيري لشعبنا وسنعمل على حشد الجماهير في مشاهد تثبت عظمة شعبنا وابائه وانتظام فئاته وقياداته السياسية والمهنية والقوي المدنية في ملاحم مواجهة نظام البطش والفساد في كل مدن السودان واريافه".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.