تحالف معارض يتعهد بالسعي لإسقاط نظام البشير قبل 2020

الخرطوم 26 مارس 2018- أعلن تحالف "قوى الاجماع الوطني" المعارض في السودان، رفضه القاطع لانتخابات 2020 أو التمديد للرئيس عمر البشير، وتعهد بالسعي لإسقاط النظام قبل موعد العملية الانتخابية.

فاروق ابوعيسى رئيس قوى الاجماع الوطني

وقال التحالف المعارض في بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إنه يرفض أي حوار مع النظام تحت أي مسوغات أو ذرائع لجهة أنه لا يمكن إصلاحه أو تأهيله كما أنه – النظام-لا يذهب بالحوار.

وأضاف "نعلن الرفض القاطع للانتخابات التي بدأ النظام تكثيف الحديث حول إجرائها في 2020 أو التمديد لرئيس النظام، ونعاهد شعبنا وأنفسنا ألا ندخر جهدا لإسقاط النظام قبل هذه الانتخابات".

وجدد "قوى الاجماع" موقفه الرافض لخارطة الطريق الافريقية، قائلاً إنها تفضي للهبوط الناعم وصممت للتسوية مع النظام وإلباسه شرعية تعفيه من كل جرائمه وتعيد إنتاجه من جديد كلاعب أساسي في الساحة السياسية.

وزاد "لا يستقيم أن يكون من كان سببا في المشكلة أن يكون جزءً من الحل".

ويتقاطع موقف تحالف "قوى الاجماع" مع تحالف قوى "نداء السودان" الذي وقع خارطة الطريق مع الحكومة السودانية بوساطة أفريقية لوقف الحرب والدخول في حوار مع النظام، كجزء من آليات حل الأزمة.

وشدد البيان على اتخاذه إسقاط النظام كخيار أوحد عبر الطرق السلمية لإحداث الانتفاضة الشعبية الشاملة التي تتوج بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام.

وأوضح أن طرح موضوع الانتخابات في هذا التوقيت يستهدف إلهاء القوى المعارضة والجماهير عن القيام بدورها في مقارعة النظام انتظارا للعام 2020.

وأكد مواصلة رفض ومناهضة الميزانية ووقوفه مع كل القضايا المطلبية للمواطنين في الأقاليم والعاصمة، داعياً لإعادة تنظيم الصفوف واستمرار الحراك الجماهيري عبر مواصلة تكوين لجان الانتفاضة والمقاومة وتفعيلها في الأحياء والقطاعات.