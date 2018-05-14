تحالف معارض يجدد التأكيد على مقاطعة الانتخابات ويتمسك بإسقاط النظام

الخرطوم 14 مايو 2018- أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان مجددا عزمه على مقاطعة الانتخابات المزمع اجراءها في 2020.

سكرتير الحزب الشيوعي مختار الخطيب يتحدث للصحفيين ..الاثنين 16 يناير 2017..صورة لـ(سودان تربيون)

وجاءت تأكيدات التحالف المعارض الذي يضم قوى مهمة على رأسها الحزب الشيوعي والبعث العربي، بعد ساعات من إعلان حزب المؤتمر السوداني المعارض قبوله خوض الانتخابات المقبلة حال توافرت شروط بعينها بينها النزاهة ووقف الحرب وكفالة الحريات.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي الإثنين إن تحالف قوى الإجماع الوطني "غير معني بالانتخابات والهبوط الناعم".

وأضاف " ما يهمنا هو الاستعداد بشكل جدي عبر لجان الاحياء لإسقاط النظام بشكل عاجل لأنه أصبح أكبر عقبة تجاه التطور وبناء الوطن".

وشدد الخطيب على أن الازمة الاقتصادية الشاملة التي تمر بها البلاد حاليا لا حل لها سوى اسقاط النظام وتصفيته مؤسساته بشكل تام من اجل اقامة نظام ديمقراطي.

وقال عضو الهيئة العامة للتحالف عثمان ادريس إن "قوى الاجماع ستبنى عملا جبهويا لإنجاز التغيير واسقاط نظام حزب المؤتمر الوطني واقامة نظام ديمقراطي".

وقال القيادي بحزب البعث وجدي صالح، إن القوى السياسية التي ذهبت باتجاه المصالحة مع النظام لا تريد تغيير جذري.

وأضاف "لا نستطيع التعاون مع مجموعة تعمل على ابقاء النظام وتعطيل حركة الجماهير".