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قوى معارضة تحرض السودانيين على التظاهر لإسقاط الحكومة

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الخرطوم 26 أبريل 2018- دعا تحالف قوي الاجماع الوطني المعارض في السودان المواطنين للخروج إلى الشارع والاحتجاج للإطاحة بالنظام الحاكم ، في أعقاب تزايد تردي الأوضاع الاقتصادية ، كما دعا حزب الأمة اللقومي أنصاره لأخذ زمام المبادرة في الشارع.

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وقال التحالف الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية في بيان تلقته " سودان تربيون" الخميس إن " الواقع يؤكد عدم وجود خيار سوى اسقاط النظام واعلان الانتفاضة الشعبية السلمية الواسعة، والتي تتوج بالإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل".

وأكد البيان "اهمية تنظيم الصفوف واستمرار الحراك الذي بدأ في يناير، والخروج الى الشارع، وقيام تظاهرات الاحياء الرافضة للغلاء والمعلنة لفشل النظام والداعية الى استشراف مرحلة جديدة".

واندلعت موجة احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية وعدد من الولايات يناير الماضي غضبا على موجة غلاء طاحن اجتاحت الأسواق في أعقاب تنفيذ الموازنة الجديدة للدولة.

وتصدت الشرطة لموجة الاحتجاجات التى انتهت باعتقال جهاز الامن لقيادات الصف الأول من القوي المعارضة والعشرات من النشطاء والسياسيين، الذين اكتملت عمليات الإفراج عنهم منتصف أبريل الجاري.

واعتبر البيان أن "أي دعوات للحوار مع النظام ما هي الا دعوات لإطالة عمر النظام المتآكل من الداخل بفعل الفساد وسوء الادارة".

ونبه التحالف إلى أن "الحال العامة في البلاد في البلاد تمر من السيء للأسوأ بسبب فشل النظام وسياساته الخرقاء على كافة الأصعدة، على الصعيد الاقتصادي كل المظاهر تؤكد حاله الافلاس".

وتابع " اصبحت ظاهره صفوف المواطنين في كل أماكن طلب الخدمات حتى المواصلات العامة بسبب انعدام الوقود".

وأكد البيان أن النظام لا يملك خيارات ولا يستطيع الخروج من أزمته الشاملة المستحكمة، لأنه بلا خطه استراتيجية.

وشدد على أن مواجهة الأزمة الحالية لن يتأتى الا بالعمل وبجدية لإسقاط النظام والاستعداد لاستشراف مرحلة جديدة.

واكد البيان عزم قوي الإجماع الوطني "على استمرار المواجهة والتصدي لهذا النظام المتهالك واسقاطه.

ودعا كل المدن والارياف والاحياء لتكوين وتحريك لجانها من اجل الانتفاضة والخلاص.

بدوره دعا حزب الأمة القومي أنصاره لأحذ زمام المبادرة في الشارع "كحق كفلته كل الاديان والمواثيق الدولية".

وقال بيان أصدرته الأمانة العامة للحزب، الخميس، إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية بلغت مداها "وتنحدر الي الافلاس الكامل".

وأشار الى ان النظام ليس لديه ما يقدمه، "بل يتعمد في نشر الأكاذيب والإشاعات وهو عاجز وغير جاد في التعامل مع معاش الناس والمخاطر التي تحدق بالبلاد".

وأضاف " فليس هناك اي بوادر للانفراج، لذلك فإن بقاء النظام أصبح أكبر مهدد للوطن".

وسرد البيان حزمة من الازمات التي يكابدها السودانيون على رأسها شح الوقود وارتفاع أسعار السلع الضرورية علاوة على اتساع رقعة الانفلات الأمني بمنطقة جبل مرة وغياب الخدمات الصحية وانعدام الادوية المنقذة للحياة، وانقطاع الكهرباء والمياه وتلوث البيئة.

وقال " كل ذلك في ظل انسداد الأفق تماما أمام اي حل للأزمة الخانقة والمتراكمة والتخبط والمراوغة، فالمحصلة كارثة بمعني الكلمة".

وحث حزب الأمة على وحدة المعارضة السودانية بكل اطيافها باعتبار أن الخطوة واجب المرحلة ومهمة لا تقبل التأجيل " لتتحمل المعارضة مسئوليتها في خلاص الوطن واسقاط حكم الاستبداد والافقار لصالح نظام جديد".



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