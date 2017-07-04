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تحالف معارض يحرض المواطنين على للتظاهر ضد الحكومة

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الخرطوم 4 يوليو 2017- حث تحالف "قوي الإجماع الوطني" المعارض مواطني العاصمة السودانية الخرطوم على الخروج الى الشارع والتظاهر ضد تردي الخدمات.

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احتجاجات في الأحياء الجنوبية للخرطوم على انقطاع امدادات المياه ـ الثلاثاء 24 مارس 2015

وقال في بيان أصدره الثلاثاء "آن الأوان أن تخرجوا الشارع مطالبين باسترداد حقوقكم الأساسية في الحياة والعيش الكريم".

وأشار الى معاناة الخرطوم منذ وقت طويل من أزمات متفاقمة ومتكررة أرهقت حياة المواطنين، " نتيجة تقاعس قيادة الولاية في التعامل مع الأزمات بالقدر المطلوب من الاهتمام والحلول اللازمة".

ولفت البيان الذي تلقته " سودان تربيون"الى تفاقم أزمة المياه "بشكل غير مسبوق وفي اغلب المحليات ، إضافة الى تراكم النفايات واختلاطها بمياه الأمطار في ظل عجز كامل للولاية وشركاتها العاملة ، مما أسهم في توالد الذباب والبعوض" .

وأشار البيان الى "تفاقم أزمة المواصلات مع زيادات غير معلنه في التعرفة منوهاً الى "تردي الأحوال الصحية وانهيار قطاع الصحة في أغلب المستشفيات الحكومية وكذلك مؤسسات التعليم العام لصالح التعليم الخاص مما يهدد مستقبل الأجيال وعملية التربية والتعليم".

ونبه التحالف الى "الأزمة في الخبز وتردي نوعه وإنقاص وزنه، دون رقابة من أي جهة مسؤوله في الولاية ’ .

وأضاف البيان " أخرجوا الشارع، عبروا عن رفضكم وسخطكم ضد سياسات النظام وحكومة الولاية بالتظاهر السلمي حتى تنتزعوا حقوقكم الأساسية في الحياة ".
وأشار الى أن انتزاع الحقوق لابد أن تستصحبه إرادة جادة وفعل مقاوم يتناسب مع تبعات المواجهة والتحدي".

وتابع " طالبوا بحقوقكم فما ضاع حق وراءه مطالب، فالمطالب الغالية في حق الشعوب تستوجب التضحيات المناسبة، ذلك هو واجب كل مواطن شريف هو واجبنا جميعا ، فلا ينتظر أحدكم أن يخرج الشارع بالنيابة عنه وهو يلعن ويسب وينتظر في منزله".



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