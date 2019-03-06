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تحالف 2020 يقترح مجلس رئاسي بقيادة البشير وتأجيل الانتخابات

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الخرطوم 6 مارس 2019- اقترح تحالف قوى 2020 المشكل من قوى تحالف الحكومة السودانية مبادرة سياسية تقضي بالاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين وتكوين مجلس رئاسي يتزعمه الرئيس عمر البشير مع تأجيل الانتخابات المزمعة في 2020.

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الطيب مصطفى

وطرح التحالف الذي يضم قوى مؤيدة للحوار الوطني على رأسها منبر السلام العادل برئاسة الطيب مصطفى مبادرته في مؤتمر صحفي الأربعاء في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية المحتقنة بالبلاد.

ونصت المبادرة على التفاهم حول مرحلة انتقالية تبدأ بانتهاء الدورة الرئاسية للبشير في 2020 مع تأجيل الانتخابات المزمع اجراءها في ابريل من العام المقبل لمدة عامين.

واقترح نائب رئيس التحالف الطيب مصطفى " تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس البشير ويتكون من خمسة أشخاص على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربعة ".

ودعا الى أن يتولى المجلس الرئاسي في بداية الفترة الانتقالية عملية اختيار رئيس للوزراء من أهل الكفاءة والخبرة حيث يتشاور مع المجلس الرئاسي، باختيار حكومة رشيقة من الكفاءات الوطنية لتدير الشأن التنفيذي خلال الفترة الانتقالية، كما يتشاور رئيس الوزراء مع المجلس الرئاسي في اختيار ولاة الولايات.

وتضمنت المبادرة كذلك تمديد أجل الهيئة التشريعية والمجالس الولائية لعامين بعد 2020.

ودعت الى تعديل فترة الطوارئ الى ستة أشهر بدلاً عن عام تمدد حال استمرت الدواعي، مع إلغاء البندين "أ، ب " من أمر الطوارئ المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل النص المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.



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