 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

تحذيرات جدية من تراجع كبير في انتاج الذهب بالسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 أكتوبر 2019- حذرت اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب مما قالت إنه أزمة ستواجه انتاج الذهب في البلاد بعد قرار مجلس الوزراء إيقاف استخدام مادة الزئبق ولجوء البعض لتخزينه.

JPEG - 29.2 كيلوبايت
سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وكشفت رئيس اللجنة محمد ابراهيم تبيدي عن ارتفاع كبير للكيلو من مادة الزئبق التي تستخدم في استخلاص الذهب من ٨٣٠٠ إلى نحو 20 ألف جنيها في بعض مناطق التعدين.

وتوقع في تصريح لـ (سودان تربيون) انعكاس ذلك على تراجع إنتاج الذهب قريبا خاصة في القطاع التقليدي بما لا يقل عن ٦٠٪.

وشدد تبيدي على ضرورة ايجاد بدائل لاستخلاص الذهب لضمان استقرار الإنتاج مشيرا إلى أن بعض الشركات وعدت بتوفير آليات آمنة لا تؤثر على البيئة أثناء عملية الاستخلاص لكنها تحتاج لوقت واختبارات في مناطق التعدين.

ويساهم قطاع التعدين التقليدي بنسبة 90% من إنتاج الذهب في السودان، ويعمل فيه قرابة مليوني شخص.

وقرر مجلس الوزراء السوداني قبل أيام إيقاف استخدام مادتي الزئبق والسيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، ووجه بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين، بحيث تُخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية، فضلا عن إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين.

وفي أواخر ديسمبر من العام 2018 قررت الحكومة السودانية السماح لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب بعد أن كان حكرا على البنك المركزي.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب في 2017، 105 أطنان، وفقا لإحصائيات رسمية، وتشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب نحو 70 % من الإنتاج إلى الخارج، مع سعي المنتجين للالتفاف على القواعد التنظيمية التي تتطلب بيعه إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وبسعر أقل كثيرا من السوق السوداء.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

التحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)

و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)

الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.