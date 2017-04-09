تحذيرات رئاسية من تدخل السلطات في انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني

الخرطوم 9 أبريل 2017 ـ حذر النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، من مغبة أي تدخل من قبل الحزب الحاكم أو الدولة في انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني اليومين القادمين.

مقر اتحاد الكرة السوداني في الخرطوم

ويسود اعتقاد جازم في الأوساط الرياضية بتدخل الحكومة في انتخابات الاتحادات الرياضية للدفع بموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ويرى مراقبون أن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم السابق كمال شداد تمت الإطاحة به في العام 2010 بعد ضغوط من السلطات.

وفي مارس الماضي حرم جهاز الأمن محمد ضياء القيادي المعارض في حزب البعث العربي الاشتراكي وتحالف قوى الإجماع الوطني، من المنافسة في انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية عبر اعتقاله واتاحة الفرصة أمام منافسه هاشم هارون ـ وزير سابق ـ للفوز برئاسة اللجنة.

وبين شوطي مباراة جمعت بين ناديي القمة "الهلال والمريخ" في استاد الخرطوم مساء السبت، ابتدر مساعد رئيس اتحاد كرة القدم محمد سيد أحمد سر الختم نقاشا مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، ضيف شرف المباراة الودية، حول انتخابات اتحاد الكرة.

وعمد صالح إلى بث رسائل أمام قيادات العمل الرياضي مفادها أن لا تدخل للمؤتمر الوطني أو جهاز الأمن أو الحكومة في انتخابات اتحاد كرة القدم، حيث تعد هذه اللعبة الأكثر شعبية في السودان، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمنع تدخل الحكومات في أهلية اللعبة.

وقال النائب الأول "نحن مع أهلية وديمقراطية وشعبية الحركة الرياضية وضد أي تدخل فيها"، وزاد "لقد قلت هذا الكلام للجنة الوفاق الرياضي"، محذرا أن كل من يعمل ضد ذلك سيكون عرضة للمسألة والمحاسبة.

وسمت رئاسة الجمهورية في مارس الماضي لجنة برئاسة والي شمال كردفان أحمد هارون أطلق عليها "لجنة الوفاق الرياضي"، لتعديل النظام الأساسي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مغذي تدخل أحمد هارون في هذا التوقيت والصفة التي دخل بها.

وظهرت مشكلة انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني بوضوح في 2016 حين رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاتحاد السوداني اسثتناء انتخاب ضباط جدد وأعضاء مجلس إدارة بنظام أساسي لا يتطابق مع نظامه الأساسي المعياري الذي تم تطبيقه في جميع الاتحادات الوطنية التابعة له منذ الألفية الجديدة.

ويتحدث النظام الأساسي المعياري لـ"فيفا" على إجراء انتخابات في منصبين للضباط هما الرئيس ونائب الرئيس، و3 مساعدين للرئيس، على أن يتكون مجلس إدارة من أعضاء لا يتعدون 17 على الأكثر ولا يقلون عن 15، بينما يبلغ أعضاء مجلس الإدارة الحالي في السودان أقل من 30.

وظل الاتحاد السوداني ظل الوحيد في العالم الذي يدار بنظام الضباط الأربعة وهم الرئيس ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق.

وبحسب النائب الأول للرئيس فإنه كان يأمل في إجازة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني خلال الحوار المجتمعي.

يشار إلى أن حديث بكري حسن صالح كان بحضور وزير رئاسة الوزراء أحمد سعد عمر، وزير الدولة بوزارة الرياضة حسين حمدي، ووزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم اليسع الصديق، إلى جانب قيادات في اتحاد كرة القدم.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن مجموعة ـ محسوبة على الحزب الحاكم ـ بقيادة الفريق عبد الرحمن سر الختم أبدت رغبتها في خوض انتخابات اتحاد الكرة، بعد أن وجهت اتهامات للاتحاد الحالي برئاسة معتصم جعفر بإرتكاب مخالفات مالية.