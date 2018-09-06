تحذيرات رسمية من فيضان نهري الدندر وعطبرة بالسودان

الخرطوم 6 سبتمبر 2018 ـ حذرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، الخميس، من ارتفاع مضطرد في مناسيب نهري عطبرة والدندر الموسميين.

فيضان نهر القاش في كسلا ـ إرشيف

وينبع نهر عطبرة من الهضبة الأثيوبية ويصب في النيل عند مدينة عطبرة، 310 كلم شمالي العاصمة الخرطوم، بينما ينبع نهر الدندر من مرتفعات إثيوبيا أيضا، لكنه في اتجاه سهول ولاية سنار، حوالي 280 كلم جنوبي الخرطوم.

وواصل نهرالدندر الارتفاع فى مناسيبه وسجل نهار الخميس 58.13 متر عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية والكهرباء.

وفي الأثناء وصلت مياه عبر أودية "العطيش" و"وجاويج" المنحدرة من الهضبة الاثيوبية ما يؤدي الى الارتفاع في منسوب النهر وينذر بتشكيل خطورة على المناطق المجاورة والاراضي الزراعية والبستانية على الضفتين.

وأفادت التقارير وردت إلى وكالة السودان للأنباء من مناطق "قلقو" و"الطابية" بمحمية الدندر المتاخمة للحدود الإثيوبية بغزارة الأمطار ما يشكل خطرا على مناسيب النهر.

وبحسب شهود عيان في مناطق "أم بقرة" و"إنجمينا" بشرق الدندر المتاخمة لمحمية الدندر فإن النهر أحدث أضراراً في الزراعة البستانية والجروف.

وتفقد معتمد محلية الدندر عبد العظيم آدم عدداً من القرى بريفي شرق الدندر حيث وقف على مناطق الهشاشة وأشار إلى أن الغرفة نشرت عددا من مناطق الارتكاز للدفاع المدني ومنظمات الإسناد المدني لمجابهة أي طارئ.

وطافت لجنة الطوارئ المكونة من المحلية والهلال الأحمر والدفاع المدني ميدانيا على كل المناطق والقرى المشاطئة لنهر الدندر وحذرت المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في تقريرها اليومي، الخميس، أن نهر عطبرة سيشهد ارتفاعا ملحوظا بين خشم القربة ومدينة عطبرة يوم الجمعة، بينما سيشهد نهر النيل وروافده استقرارا في كل الأحباس.

وقالت الوزارة إنها تواصل رصد النيل وروافده عبر منظومة الرصد الآلية وتنوير الرأي العام بأي مستجدات أولا بأول.

ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من النيل خاصة على نهر عطبرة.