تحذيرات من مخاطر كارثية جراء تأخير صيانة مصفاة الخرطوم

الخرطوم 11 ديسمبر 2017- حذر نواب في البرلمان السوداني الإثنين من مخاطر كارثية قد تنجم عن تأخير الصيانة الدورية لمصفاة الخرطوم للبترول.

مصفاة الخرطوم لتكرير البترول

وطالب وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين حسين بشرى البرلمان بدعمه لإلزام وزارة المالية بتوفير المال اللازم لإجراء عمليات الصيانة قبل مارس المقبل.

وكشف لدي حديثه بجلسة البرلمان عن حاجة الوزارة لاستيراد 17 شحنة بترول من الان وحتى مارس المقبل لسد العجز المتوقع عند اغلاق المصفاة.

وقال "الوقت ضيق جداً والحاجة شديدة ".

وحذر الوزير من "أعباء واثار سياسية واقتصادية خطيرة على الحكومة وحدوث ما لا يحمد عقباه إذا تأخرت عمليات الصيانة.

من جهته حذر العضو عبد الله عبد الرحمن من مخاطر تأخر عمليات صيانة المصفاة لافتاً إلى انها ستزيد درجة انصهارها نسبة لارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي لكارثة لأنها تعدت مدة صيانتها الدورية.

وكشف في جلسة تداول بيان وزارة النفط بالبرلمان الإثنين، عن "تلقي الوزارة لخطاب من الشركة الصينية مطالبه بتأمين العاملين واخلاء المنطقة نسبه لتأخير الصيانة الدورية عدة مرات".

ونبه النائب اسحاق إلى تأجيل صيانة المصفاة بسبب الضغط العالي عليها لأكثر من 3 مرات واعتبره أمر "خطير جداً".

وأوصت لجنة الطاقة والتعدين بضرورة تنفيذ الصيانة لمصفاة الخرطوم والتي تخطت فترة صيانتها الدورية مواقيتها المحددة، مطالبه وزارة المالية وبنك السودان الايفاء بمستحقات الشركاء لضمان استمرارية الانتاج وتطويره.

كما اوصت اللجنة بالاستمرار في تنفيذ اليات الشراء من دولة الجنوب والتعاون معها لإعادة تشغيل حقل الوحدة لاستغلال المنشآت النفطية وتعظيم العائدات المالية.