تحركات للمعارضة للبحث عن دعم دولي لسلام جنوب السودان

الخرطوم 15 أكتوبر 2018 ـ أكد قيادي في الحركة الوطنية بجنوب السودان إن رئيس الحركة كاستيلو قرنق طرح مبادرة دولية لدعم سلام جنوب السودان خاصة من قبل دول أوروبية.

استيفن لوال مدير الإعلام بالحركة الوطنية لجنوب السودان

وقال مسؤول الأعلام بالحركة استيفن لوال إن كاستيلو وبمتابعة قيادة التحالف المعارضة الجنوبية "سوا" بدأ خطوات للبحث عن دعم ملف السلام بطرحه مبادرة دولية لدعم السلام في جنوب السودان.

وأوضح في تصريح لـ "سودان تربيون" إن رئيس الحركة الوطنية نجح في ذلك عبر تلقيه تعهدات من دول أوروبية شرعت بالفعل في دعم عملية السلام.

وأضاف "هناك خطوات ملموسة وستكون هناك مفاجاءات كبيرة قريبا منها مؤتمرات للاستثمار ودعم السلام بجنوب السودان من دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار استيفن لوال أن قضية دعم سلام جنوب السودان تحتاج إلى تحرك دولي وإقليمي وما يقوم به كاستيلو قرنق جزء من هذه التحركات حيث قام بجولات في دول أوروبية وبعض دول دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن الاتفاقية تحتاج إلى المال والسند الشعبي والمجتمع الدولي، لذلك فإن قيادة الحركة تقوم بتسويق اتفاق السلام للدول الغربية مثل أميركا ودول الترويكا التي شككت في إنفاذ الاتفاقية.

وتابع قائلا: "وجدنا وعودا في غاية الأهمية تتعلق بدعم السلام بصورة مستمرة. الآن النرويج قدمت 17 مليون دولار وهناك التزامات من اليابان قد تصل إلى أكثر من 20 مليون دولار وأخرى من الاتحاد الأوروبي فضلا عن تحركات من الصين وأميركا قد تصل إلى أكثر 37 مليون دولار".