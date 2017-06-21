تحطم طائرة عسكرية شمال السودان ومصرع طاقمها

الخرطوم 21 يونيو 2017 ـ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، عن تحطم طائرة مروحية شمال البلاد ومصرع طاقمها المكون من أربعة عسكريين.

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لحطام المروحية العسكرية التي سقطت في شمال السودان

وقال العميد أحمد الشامي في بيان صحفي، تلقته (سودان تربيون) إن الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة من طراز (مي 17) تحطمت بعد إقلاعها من مطار دنقلا في مهمة رسمية الى مدينة الدبة، عازيا الحادث لسوء الأحوال الجوية، "ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد الطاقم المكون من أربعة أفراد".

وفي منتصف أكتوبر الماضي، لقي قائد طائرة مروحية عسكرية مصرعه، وأصيب أثنان آخرين، إثر تحطم طائرة من طراز (Bo ـ 105) في منطقة "أم هاني" بالقرب من مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، 360 كلم جنوب العاصمة الخرطوم.

وفي أبريل الماضي من العام الماضي لقي خمسة عسكريين مصرعهم، أثر تحطم طائرة من طراز (انتنوف 26) بمطار مدينة الأبيـض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتحطمت طائرة مقاتلة أواخر العام 2012 في مطار الأبيض وقتل قائدها على الفور، وأعلن الجيش السوداني وقتها تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب سقوط الطائرة التي تحطمت بعد أداء مهمة عسكرية.

وكان ذات العام شهد ثلاث حوادث على تلك الشاكلة خلال ثلاث أشهر، حيث سقطت طائرة بلا طيار تابعة للجيش بأمدرمان كما سقطت طائرة "انتنوف" في أكتوبر 2012 في أمدرمان أيضا وراح ضحيتها 12 شخصا.

وفي أغسطس من العام 2012 لقي 32 شخصا مصرعهم بينهم قادة أمنيين وعسكريين ووزراء إثر احتراق طائرة من طراز "انتنوف (AN 26)" شرق منطقة تلودي بولاية جنوب كردفان بعد اصطدامها بأحد الجبال أثناء محاولتها الهبوط في المطار القريب من موقع الجبل.