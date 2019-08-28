 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 28 آب (أغسطس) 2019

تحفظات حمدوك على قوائم لمرشحين تؤجل إعلان الحكومة لـ 48 ساعة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 أغسطس 2019 - اتفق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع قوى الحرية والتغيير، الأربعاء على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية لمدة 48 ساعة، بعد أن أعاد حمدوك قائمة باسماء بعض المرشحين لتقلد مناصب وزراية في حكومته الى تحالف قوى التغيير.

JPEG - 20.5 كيلوبايت
حمدوك يلوح بعلامة النصر أثناء مؤتمره الصحفي الأول في 21 أغسطس 2019 (أسوشيند برس)

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في تصريح مقتضب الأربعاء انه تم "الاتفاق مع قوى اعلان الحرية والتغيير لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد".

وطبقا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإن إعلان الحكومة الجديدة كان ينبغي أن يكتمل في 28 أغسطس على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر.

وأبلغ القيادي بتحالف قوى اعلان الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين "سودان تربيون" إن التأخير تم بطلب من رئيس الوزراء الذي قال انه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة قوائم الترشيحات.

وأوضح أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقائمة كبيرة من الكفاءات لشغل المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية ومن المهم ان يعكف رئيس الوزراء على دراستها والمفاضلة بينها.

وأضاف " اعتقد ان السيد رئيس الوزراء ابدى تحفظات على قوائم تتعلق بوزارتين على الأقل بالإضافة الى أحد المجالس وهذا يعني ان تعكف قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحين اخرين او الاستماع الى مرشحين من رئيس الوزراء ان كان له ثمة ترشيحات في هذه المناصب".

ونبه صلاح الدين الى أن رئيس الوزراء يريد فريق عمل متجانس وعلى قدر عالي من الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الشاقة التي ستواجه حكومته خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن التأخير في إعلان التشكيل استنادا على تلك المعطيات لا يبعث على القلق.

وتابع" لا اعتقد ان التأخير سيستمر طويلا لأنه لا توجد خلافات بين قوى التغيير ورئيس الوزراء انما هي فقط عملية بحث عن أفضل ما يمكن تقديمه كحكومة الى الشعب السوداني".

من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، لــ"سودان تربيون"، إن وفدا من التحالف عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وتوصل الى تفاهمات كاملة بشأن الحكومة الجديدة.

وأضاف، " اتفقنا على تأجيل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، واتفقنا على المعايير".

وأوضح أن رئيس الوزراء، اطلع على السيرة الذاتية للمرشحين، وطلب أرقام هواتفهم للاتصال بهم لمعرفة تصوراتهم المستقبلية.

وتابع، "رئيس الوزراء أبلغنا بأنه سيرفع قوائم المرشحين للوزارات، إلى المجلس السيادي للعلم فقط من ناحية أخلاقية".

وشدد على أن رئيس الوزراء استفسر خلال الاجتماع عن تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير "وبلغت 49 مرشحا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة".

وينتظر أن يختار رئيس الوزراء اسما واحدا من بين ثلاثة أو أربعة مرشحين تمت تسميتهم بواسطة قوى الحرية والتغيير في كل من الوزارات البالغة نحو 20.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أين نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ (1-5) 2019-08-28 14:48:19 صدقي كبلو مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود (...)

حمدوك ، أصداء الوصول 2019-08-25 19:53:13 بقلم : محمد عتيق مجرد وصول السيد عبد الله حمدوك رئيس حكومة الفترة الانتقالية إلى البلاد في الأسبوع الماضي انعش جو الارتياح والتفاؤل السائد أصلاً وسط مختلف القطاعات الشعبية ، تجده في سيل الكتابات التي فاضت في وسائل الإعلام (...)

النخبة السودانية او قصة طالب الكثرة 2019-08-21 17:24:32 بقلم : مصطفى بنياب يحتم علينا المنهج والتاريخ التساؤل و التأمل و النظر صوب المصالح الاقتصادية في ظل التغيير السياسي الحالي، او بشكل محدد النخبة السودانية و مصالحها الاقتصادية هذا قبل كل شئ وبعده يمكننا التشاؤم او التفاؤل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.