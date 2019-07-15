 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 15 تموز (يوليو) 2019

تحوطات سودانية لإنقطاع متوقع في خدمة الإنترنت

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 15 يوليو 2019- بدأت قطاعات داعمة للثورة السودانية بالتحسب لاحتمال إقدام السلطات على قطع خدمة الإنترنت مجدداً عن المشتركين، وابتكرت وسائل بديلة للتواصل الاجتماعي.

JPEG - 12.6 كيلوبايت
برج الهيئة القومية للاتصالات في الخرطوم

وتقدم المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر أحمد عبد الله، الأحد بطعن قانوني لدى محكمة الخرطوم الجزئية طالباً بموجبه إلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وكان المجلس العسكري قطع خدمة الإنترنت عقب أحداث فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، قبل أن تتم إعادته الأسبوع الماضي.

وبدأ تجمع مهنئي التقنية والاتصالات ـ الذراع التقني للثورة السودانية ـ أبحاث واختبارات لإيجاد تطبيقات للتواصل الاجتماعي تعمل من دون إنترنت، تفادياً لأضرار قطع الخدمة.

وقال التجمع في بيان تلقته "سودان تربيون" الإثنين إنه بعد بحث مطول وعدة اختبارات أجراها على عدد من التطبيقات التي تعمل على نظام الأندرويد وجد أن أفضل تطبيق اختبره هو "Talkie".

وشرح البيان طريقة عمل التطبيق لدى المستخدم حيث تبدأ بعد تحميله بفتح التطبيق والاتصال بنقطة WIFI سواء كانت متصلة بالإنترنت أو لا، يظهر بعدها في الصفحة الرئيسية عدد الأجهزة المتصلة بنفس نقطة الاتصال بمسمياتها.

وأضاف "إذا لم يكن هنالك نقطة WIFI فعلى أحد من المتواجدين بالمنطقة فتح نقطة اتصال من هاتفه وعلى البقية أن يتصلوا بهذه النقطة، وعند الاتصال بالنقطة وظهور الأجهزة المتصلة فبإمكان جميع المتصلين داخل هذه الشبكة المحلية أن يقوموا بالدردشة فيما بينهم سواء كانوا شخصا لشخص أو في مجموعة".

ونبه البيان إلى ضرورة إلغاء خاصية WPS عند تفعيل نقطة WIFI حتى لا يتم اختراقها بواسطة التطبيقات المنتشرة والمعهودة.

وأوضح أن التطبيق يتيح إرسال الملفات والصور والفيديوهات، كما يتيح أيضا المكالمات بتقنية VOIP داخل الشبكة المحلية هذه بجودة صوت مقبولة نسبياً.

وأضاف "لجنة الدعم الفني وأمن المعلومات بتجمع مهنئي التقنية والاتصالات بصفتها الذراع التقني للثورة السودانية توصي أعضاء لجان المقاومة بتحميل هذا التطبيق نسبة لأن الشبكة المحلية صعبة الاختراق وتوفر نسبة عالية من الأمن والسرية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الديمقراطية و مكانة الجيش : الحالة السودانية 2019-07-15 07:03:34 عبدالوهاب الأفندي على الرغم من المحاذير المشروعة تجاه الاتفاق الذي يوشك أن يرى النور بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلا أن وضعه موضع التنفيذ هو الخيار الأفضل للسودان، في وجود حاجة ملحة (...)

الثورة مستمرة: هل تجاوز المحتوى حدود العبارة؟ 2019-07-15 06:34:03 مجدي الجزولي تنعقد وتنفض جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير وبينهما وسيط عن الحكومة الإثيوبية وآخر عن الاتحاد الافريقي. تناقلت الأخبار أكثر من عقدة تحول دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، الاتفاق الذي ظل (...)

اتفاق أم لا اتفاق 2019-07-14 18:46:32 بقلم : محمد عتيق مظاهر الرعب التي تطغى على تصرفات المجلس العسكري وصلت ذروتها أمس في محاولته إقحام بنود جديدة على اتفاقه مع ق.ح.ت ليسيطر بموجبها على الهيئة القضائية وليصبغ على أعضائه حصانةً مطلقةً من أية مساءلات جنائية !! (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.