تخصيص أكثر من 11 مليار جنيه لتمويل الموسم الزراعي بالسودان

الخرطوم 18 أبريل 2018- أعلن البنك الزراعي السوداني، الأربعاء، عن تخصيص مبلغ (11) مليار جنيه و469 مليون و790 ألف، لتمويل (10) الاف فدان بما يعادل 25% من جملة المساحات التأشيرة للموسم الجديد 2018 ـ 219 المقررة بنحو (45) مليون فدان.

جني محصول القطن في مشروع الجزيرة ـ إرشيف

وكشف البنك عن انجلاء ازمة الوقود خلال اليومين القادمين لمقابلة بقية عمليات الحصاد، بجانب توفيره للموسم القادم.

وأعلن عن تسلم قرض سعودي بمبلغ (34) مليون دولار لاستيراد (100) ألف طن اسمدة مباشرة للبنك الزراعي.

وكشف مدير البنك الزراعي، صلاح حسن، خلال اعلانه السياسة التمويلية للموسم الصيفي (2018ـ 2019) عن تراجع نسبة التعثر بالبنك الى اقل من (10%) خلال الثلاثة اعوام الماضية مقارنة بـ (45ــ 48) % خلال (7 ـ 10) سنوات الماضية، مؤكدا مضيهم قدما للوصول للنسبة العالمية 6%.

وأعلن صلاح عن سعر سلم (500) جنيه لجوال الذرة بزيادة 100% عن السعر السابق (250) جنيه، فيما حدد مبلغ (800ـ 450) جنيه لقنطار السمسم بأنواعه المختلفة، وسعر (7500) جنيه للطن، بنما حدد سعر (350) لجوال الفول، و(600) جنيه للدخن.

وكشف مدير البنك الزراعي، عن فتح عدد من البنوك الاوروبية والاسيوية (تركيا وسويسرا) حسابات بالسودان بعد قرار رفع الحظر.

وأعلن عن وصول وفد اميركي لعمل شراكة مع البنك لتوفير معدات واليات زراعية.

وقال إن الوفد المكون من 11 شخص سيتعامل مباشرة مع المزارعين عبر البنك الزراعي، مشيرا الى بدأهم في تعاملات جاده مع أميركا لتوفير التقانات، فضلا عن تعاملات اخرى مع شركة تركيا لعمل شراكة في مجال الانتاج والمعدات الزراعية.

وأعلن صلاح عن اتجاهات من شركات ودول عالمية للتوجه للسودان للاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير معينات الزراعة واخرى في مجالات مختلفة، مؤكدا انفتاح العلاقات المصرفية بين السودان والدول الخارجية.

وطالب صلاح ملاك البنك الزراعي (وزارة المالية وبنك السودان) الالتزام برفع رأس ماله المقرر منذ مارس 2015 الى (5) مليار، وتابع "المبلغ كان لوقت سابق فيما يتطلب حاليا أن يرفع الى أكثر من (30) مليار جنيه لمقابلة متطلبات المرحلة وليست (5) مليار علما بأن رأس مال البنك الحالي لا يتجاوز (850) مليون جنيه".