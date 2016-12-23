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تدشين أولى وحدات إنتاج الكهرباء من سد بشرق السودان في يناير

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الخرطوم 23 ديسمبر 2016 ـ أعلن السودان تشغيل أولى وحدات محطة التوليد الكهربائي بمشروع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بشرقي البلاد بشكل تجريبي، وقال إنه سيحتفل بدخولها حيز الإنتاج بالتزامن مع أعياد الاستقلال في غرة يناير القادم.

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السودان يؤكد افتتاح مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت بنهاية 2016 (صورة من وزارة الكهرباء والموارد المائية)

وتم تشييد مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بقروض من مؤسسات تمويل خليجية، لتوليد 320 ميقاواط من الكهرباء، كما سيمكن من زراعة مليون فدان بالري الإنسيابي، ينتظر أن تستغلها استثمارات سعودية وفقا لاتفاقات وقعت بالرياض في نوفمبر 2015.

وأعلن وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، أن الاحتفال بدخول أولى وحدات التوليد الكهربائي بالسد الإنتاج الشهر المقبل متزامنة مع أعياد الاستقلال.

وقال الوزير لدى وقوفه على التشغيل التجريبي للوحدة إن الوحدات الثلاث القادمة ستدخل العمل تباعا مشيرا الى أن العمل يسير وفق ما هو مخطط له.

وتابع: "ستمثل المحطة اضافة كبيرة لاستقرار الكهرباء في الصيف القادم.. الوزارة تعمل فق خطط وبرامج استراتيجية لتطوير الكهرباء واستقرارها لتسهم في عملية الإنتاج بالبلاد".

يذكر أن محطة كهرباء سدي أعالي عطبرة وستيت تتكون من أربعة توربينات (كابلان) بسعة تبلغ 320 ميقاواط وبسعة 80 ميقاواط للوحدة الواحدة.

ويخطط السودان لإضافة 4055 ميقاواط من الكهرباء بحلول 2020 عبر خطة خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي من 1500 ميقاواط/ ساعة في العام إلى 2000 ميقاواط/ ساعة في العام، والحراري من 900 ميقاواط إلى 3 آلاف و555 ميقاواط.

ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتج حاليا في البلاد 3000 ميقاواط حيث يقدر العجز في الكهرباء بحوالي 40%. ويعاني السودان من نقص في توليد الكهرباء لا سيما في فصل الصيف.



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