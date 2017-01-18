تدفق مئات السيارات عبر الحدود الى جنوب دارفور والجمارك تمدد مهلة التقنين

نيالا 18 يناير 2017- قررت اللجنة الفنية لتقنين السيارات المستجلبة من دول الجوار بولاية جنوب دارفور فتح الباب لحصرها من جديد في أعقاب تدفق أعداد كبيرة منها الى" نيالا " عاصمة الولاية بعد انتهاء المهلة المحددة للحصر قبل نحو شهرين.

مئات السيارات تتكدس أمام جمارك جنوب دارفور

وازدحمت المئات من السيارات الواردة من دولتي " ليبيا وتشاد " امام هيئة جمارك ولاية جنوب دارفور بمدينة "نيالا " لإكمال عملية الحصر تمهيدا لجمركتها.

وقال مسؤول فضل حجب اسمه لـ "سودان تربيون " الاربعاء ان اللجنة الفنية لتقنين الالاف من السيارات التي دخلت دارفور اضطرت لفتح باب الحصر لثلاث ايام ليتم جمركتها وترخيصها من جديد مشيرا الي ان السيارات اثرت سلبا علي استقرار الأوضاع الامنية بالولاية حيث يتم استخدامها في عمليات إجرامية وغالبا مايتعذر علي الاجهزة الامنية الوصول الي الجناة .

واشار المسؤول الي ان هذه المرة هي الثالثة التي يتم فيها فتح باب الحصر لتقنين هذه السيارات موضحا ان ادارة الجمارك بولاية جنوب دارفور حصرت في المرة الثانية ما لا يقل عن 2700 سيارة كانت تجوب طرقات الولاية بلا لوحات مرورية منوها للتزايد المستمر للسيارات من دول الجوار لافتا الي ان اكثر من 70 سيارة يتم ادخالها الي الولاية في الاسبوع .

و قررت حكومة ولاية جنوب دارفور الاحد الماضي تفعيل قانون الطوارئ المفروض بالولاية من جديد بعد تكرار وتوالي عمليات النهب والخطف بعاصمة الولاية حيث كانت اخرها اختطاف رئيس نادي حي الوادي الصاعد الي الدوري الممتاز ومدير مستشفي " الأبرار الخاصة الدكتور ابو عبيدة محمود.

ومنعت لجنة امّن الولاية بموجب قانون الطوارئ حركة السيارات بلا لوحات مرورية لوضع حد لجرائم الاختطاف والنهب لكنها عجزت عن تطبيق الطوارئ خاصة ان العديد من المسؤولين بالولاية ضمن الذين يقودون هذه السيارات في مخالفة صريحة لقانون الطوارئ

وتابع المسؤول قائلا " كيف نطبق القانون اذا كان قاضي محكمة او ضابط نظامي يقودون هذه السيارات " .