تراجع العملة الوطنية يرفع تكلفة الحج في السودان

الخرطوم 6 يوليو 2017 ـ ارتفعت تكلفة الحج في السودان هذا العام إلى نحو 120% بعد أن أعلنت وزارة الإرشاد والأوقاف، الخميس، عن بدء إجراءات التقديم للحج اعتباراً من الأحد القادم وحتى يوم الثلاثاء.

وزير الإرشاد والأوقاف أبوبكر عثمان (وسط) يعلن إجراءات الحج ـ الخرطوم 6 يوليو 2017

ولم تتجاوز تكلفة الحج العام الماضي عبر الطيران من ولاية الخرطوم مثلا حوالي 22 ألف جنيه، لكن وزير الإرشاد والأوقاف أبو بكر عثمان، أعلن في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن تكلفة الطيران لولاية الخرطوم للرجال إلى جدة والمدينة 42766 جنيها وللنساء 42588 جنيها إلى جدة والمدينة.

وتسبب تراجع العملة الوطنية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية في ارتفاع تكلفة الحج هذا العام.

وحتى يوم الأربعاء سجل سعر الدولار، ارتفاعا لافتا مقابل الجنيه السوداني وتخطي من جديد، حاجز الـ 19 جنيهاً، مقارنة بـ 18,4 الأسبوع الماضي، كما ارتفع الريال السعودي مسجلا 5.5 جنيه.

وأكد وزير الإرشاد والأوقاف أن تكلفة الحج تتفاوت بين الولايات البالغة 18 ولاية بجانب قطاع المؤسسات، كما تفاوتت بين الرجال والنساء.

وبلغت تكلفة ولاية غرب دارفور ـ أقصى غرب السودان ـ بالطيران للرجال 46539 جنيها لجدة و47039 جنيها للمدينة وللنساء 46361 جنيها لجدة و46861 جنيها للمدينة، وعبر البحر 40749 جنيها للرجال و40571 جنيها للنساء.

وسجل قطاع المؤسسات أعلى تكلفة بلغت عبر الطيران للرجال 47943 جنيها لجدة و48643 جنيها للمدينة، بينما بلغت تكلفة الحج للنساء 47108 جنيهات لجدة و47808 جنيهات للمدينة وبلغت تكلفة الحج لرجال بقطاع المؤسسات بحرا 37189 جنيها وللنساء 37011 جنيها.

وأوضح الوزير أن تفاوت التكلفة بين النساء والرجال نتيجة لارتفاع تكلفة الإحرام للرجال مقارنة بالنساء.

وأشار الى أن النسبة المئوية لتكلفة الحج لهذا العام تمثلت في تكلفة الخدمات 67.0% والتذكرة 20.0% وأمصال التطعيم 1.0% والرسوم الإدارية 0.5% وتكلفة ولائية وخدمات 2.5%.

وتبدأ إجراءات الفرز والقرعة والإجراءات الأخرى فور الانتهاء من التقديم، ويبلغ عدد حجاج الجو 17936 حاجا بنسبه 56% وعدد حجاج البحر 14064 حاجا بنسبه 44%.