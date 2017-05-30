الخرطوم 30 مايو 2017 ـ كشفت وزارة التجارة السودانية عن "تراجع مريع" في عائد صادر المنتجات البترولية في 2016، بلغ 46.5%، وقالت إن عجز الميزان التجاري في الربع الأول للعام الحالي تراجع إلى 585 مليون دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار للربع الأول من العام 2016 بنسبة انخفاض 53%.

حاتم السر وزير التجارة السوداني

وعزت الوزارة تراجع العجز لارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خاصة الذهب والصادرات الزراعية، مع تراجع فاتورة الواردات بنسبة 15%.

وأكد وزير التجارة حاتم السر، في بيان أداء وزارته للعام 2016 والربع الأول 2017 الذي قدمه أمام البرلمان، الثلاثاء، "تراجع عائد صادر المنتجات البترولية في 2016، بشكل مريع، بلغ 46.5%".

وأشار إلى انخفاض إجمالي حصيلة الصادرات لـ3.1 مليار دولار مقارنة بواردات بلغت 8.3 مليار دولار ما خلف فجوة وعجزاً في الميزان التجاري بلغ 5.2 مليار دولار.

وكشف السر عن انخفاض قيمة استيراد الأدوية بنسبة 16%، حيث هبطت من 461 مليون دولار في العام 2015 إلى 385 مليون دولار في 2016، مشيراً الى أن وزارته شرعت فى تنقيح سجل المصدرين، وتم بموجبه منع الأجانب من ممارسة العمل التجاري إلا بضوابط محددة، ووقف استيراد السلع التي تتعارض مع صحة الإنسان والحيوان والنبات.

وأعلن عن زيادة حصيلة عائد الصادرات من 670.3 مليون دولار للربع الأول من العام الماضي إلى 1,05 مليار دولار للربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل في إطار حكومة الوفاق بالاستفادة من التسهيلات التجارية المتاحة عبر التعاون الثنائي مع دول الجوار والدول الصديقة.

وأكد أن إجمالي الصادرات في العام 2016 بلغ 3.1 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في 2015، بنسبة انخفاض 3.3%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية من 2.5 مليار دولار خلال 2015 إلى 2.7 مليار في 2016 بزيادة 8%.

وكشف الوزير عن انخفاض صادر الثروة الحيوانية "حيوانات حية ولحوم"، من 804 مليون دولار في 2015 إلى 748 مليون دولار في العام الماضي.