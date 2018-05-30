تراجع صادر الذهب في السودان خلال الربع الأول من العام

الخرطوم 30 مايو 2018 - كشف وزير التجارة السوداني عن تراجع صادرات بلاده من الذهب في الربع الأول من العام الجاري.

حاتم السر

وقال الوزير حاتم السر لدى رده على مداولات النواب حول بيان وزارته الذي قدمه للبرلمان الأربعاء إن "صادرات الذهب في الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 46% بعائد بلغ 212 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم التي وصل فيها العائد لـ 396 مليون دولار".

وألغى بنك السودان في نوفمبر من العام الماضي، تراخيص عدد من شركات القطاع الخاص واسماء أعمال مرخص لها شراء وتصدير الذهب، وقرر البنك المركزي الدخول بنفسه الى سوق الذهب وشراء كل الكميات المنتجة بأسعار عالية من مناطق الإنتاج مباشرة عبر وكلاء.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب في العام 2017، نحو 105 أطنان، ويطمح السودان لأن يحتل المركز الأول أفريقياً في إنتاج الذهب، لكن قسما كبيرا من هذا الإنتاج يتم تهريبه للخارج.

وفى سياق آخر أكد وزير التجارة عدم تراجع بلاده عن حظر استيراد الخضروات والفاكهة من مصر.

وتشمل السلع المحظور استيرادها منذ مارس العام الماضي "الخضر، الفاكهة الطازجة والمجففة، الأسماك المستوردة من مصر".

وكانت وزارة التجارة السودانية أوقفت استيراد السلع المصرية مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات صحفية بالقاهرة يوم الثلاثاء إن الاجتماعات بين وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ونظيره سامح شكري ناقشت عددا من الموضوعات التي تقتضي مزيد من التنسيق والتعاون من أجل إيجاد حلول لها، وعلى رأسها الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان.