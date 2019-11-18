تراجع طفيف في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني

الخرطوم 18 نوفمبر 2019- انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي بشكل طفيف في تعاملات الاثنين بعد زيادة الكميات المعروضة.

رزم من العملة السودانية (أب)

وسجل سعر البيع للدولار ٨٠،٥ جنيها مقابل 82 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي ٢١.٣٠ جنيها والدرهم الإماراتي ٢١.٥٠ جنيها بينما سجل بيع اليورو ٨٧.٥٠ جنيها.

وعزا متعاملون تحدثوا لـ (سودان تربيون) تراجع الأسعار لزيادة المعروض من العملات وقلة الطلب بعد ان شرع التجار في بيع ما يملكون من عملات تخوفا من انخفاض الأسعار الى مستويات أقل في مقبل الأيام.

وتوقع أحد التجار تراجع أسعار العملات خاصة مع اقتراب إصدار الحكومة للسياسات المالية والنقدية الجديدة وإعلان موازنة العام المقبل.

وأضاف "بدأت أسعار العملات بالانخفاض منذ السبت حينما تداولات بعض الوسائط إعلان الحكومة للسياسات المالية والنقدية".