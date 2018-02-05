تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه السوداني

الخرطوم 5 فبراير 2018- تراجع سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الجنيه السوداني، الاثنين، الى 39 جنيهاً مقارنة بـ 42 خلال اليومين الماضيين، بينما قررت السفارة الأميركية في الخرطوم التعامل بسعر 40 جنيه.

رزم من الدولارات

وعزا تجار يعلمون بالسوق الموازي في حديث لـ "سودان تربيون" الانخفاض الى توقف عمليات البيع والشراء منذ الأحد بعد قرارات البنك المركزي بشأن الاستيراد.

وقال أحد المتعاملين " التجار توقفوا عن البيع والشراء خوفاً من التعرض لخسائر، لكن الانخفاض سيكون موقتاً، خاصة بعد رفع البنك المركزي السعر التأشيري الى 30 جنيها".

وأعلن بنك السودان المركزي، الأحد، موجهات جديدة بخصوص النقد الأجنبي واحتسب سعرا تأشيريا جديدا للدولار للمرة الثانية خلال أقل من شهر برفعه من 18 جنيها إلى 30 جنيه.

وفي غضون ذلك أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم الإثنين، أنها ستتعامل رسميا باحتساب 40 جنيها للدولار الواحد.

وقالت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن التعرفة الجديدة ستطبق اعتبارا من الأربعاء حيث يتعين على طالبي تأشيرة الدخول للولايات المتحدة دفع المبلغ بتلك القيمة.