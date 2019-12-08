تراجع غير مسبوق للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية

الخرطوم 8 ديسمبر 2019- ارتفعت أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه السوداني بالسوق الموازي الأحد الى مدى قياسي.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر البيع للدولار وصل ٨٤ جنيها مقارنة بـ ٥ ،٨٢ جنيها نهاية الأسبوع الماضي فيما بلغ سعر البيع للريال ٢٢،٢٠ جنيها بينما وصل الدرهم الاماراتي ٢٣ جنيها مقابل 93 جنيها لليورو.
وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الى زيادة الطلب مقابل شح المعروض من العملات.
وربط بعض التجار بين الزيادة الكبيرة وعدم رؤية نتائج مباشرة لزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى واشنطن كالحصول على قروض أو منح تسعف الاقتصاد المتهاوي.
وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه "عندما علم تجار العملة بعدم وجود نتائج مباشرة اتجهوا لزيادة اسعار العملات الأجنبية".
وأشار إلى أن سوق العملات تحكمه العوامل النفسية كما أن الشائعات تنعكس احيانا على أسعار العملات سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وأضاف "سقف التوقعات كان مرتفعا جدا حيال نتائج إيجابية لزيارة رئيس مجلس الوزراء".
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي يوم إن أسعار الدولار تواجهه الآن فوضى معلوماتية ومضاربة.
وأشار إلى عزم الحكومة على توظيف أموال حل أصول المؤتمر الوطني في دفع متأخرات الاشتراكات لمؤسسات التمويل العربية.
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