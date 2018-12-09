 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 9 كانون الأول (ديسمبر) 2018

تراجع مريع للجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 ديسمبر 2018- واصل الجنيه السوداني تراجعه القياسي في مواجهة العملات الأجنبية ، مسجلا تدنيا غير مسبوق ليوم الأحد في بداية أسبوع التعاملات النقدية الرسمية، ووصل سعر الدولار 60 جنيها للتعامل النقدي المباشر.

JPEG - 24.9 كيلوبايت
الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وأبلغ متعاملون في السوق الموازي (سودان تربيون) أن غالب التجار قرروا وقف البيع مساء الأحد، مع اشتداد الطلب بعد أن قفز السعر من 58جنيها للدولار صباحا الى 60 جنيها في المساء للتعاملات النقدية المباشرة، بينما وصل السعر الى 64 جنيها للتعامل الآجل عبر الشيكات.

وواجه عشرات الراغبين في الحصول على الدولار لأغراض السفر والعلاج وغيرها صعوبة شديدة في الحصول عليه برغم ارتفاعه القياسي.

وحددت آلية صناع السوق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد بـ 47.5000 جنيه على أن يتم سعر البيع بزيادة 5 في الألف على سعر الشراء.

وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى الأسبوع الماضي إن آلية صناع السوق التي تحدد سعر صرف الدولار، بحسب العرْض والطلب، هدفت للوصول الى اسعار حقيقية وانهاء المضاربات.

وأضاف “لكن واضح أن هناك مُضاربات ولابد من تحييدها بإجراءات .. لا مُجاملة في هذا الموْضوع ليكون السُّوق للتِّجار الحقيقيين المُنْتجين والمُصدِّرين والنّزيهين والنّظيفين الذين يُريدون خدمة وطنهم ويخْدموا نفْسهم".

وأضاف مُعْتز “إذا كان هُنالك مُضاربين في الدّولار يريدون شراؤه الصّباح بسعر لبيعه في المساء بسعْر آخر وغدا بسعْر أعلى فهؤلاء منبوذين ويجب أن يُحاربوا ولا أجد أي عُذر بالسّماح لهذه الأنْشِطة”.
.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اذهبوا مدى الحياة 2018-12-09 21:49:11 بقلم : محمد عتيق في الأنباء أن عدداً كبيراً من نواب البرلمان قد تداولوا أمر تعديل في الدستور يسمح لرئيس الجمهورية ان يترشح للرئاسة في ٢٠٢٠ ، وأنهم لم يكتفوا في مقترح التعديل بدورة إضافية او دورتين ، بل اقترحوا ان يستمر (...)

الشعوب لا تسأم تكاليف الحياة 2018-12-09 12:39:56 بقلم : ‏‎عمر الدقير لا نعني بتكاليف الحياة ما قد ينصرف إليه الذهن من أسعار السلع وفواتير الخدمات وبقية مفردات معجم السوق، سواء كانت سوداء أو بيضاء .. ما نعنيه بالتكاليف هو ما عبّر عنه زهير بن أبي سُلمى بقوله الشهير، الذي (...)

في الحالة البسطامية (2-2) 2018-12-06 19:38:05 بقلم : السر سيد أحمد الداخل أولى بالمعروف في تصريحاته الاخيرة أشار وزير البترول والمعادن أزهري عبدالقادر الى ان السودان موعود بطفرة نفطية جديدة وحث الشركات الاجنبية على أحتلال مقعدها مبكرا مضيفا ان تحسن أسعار النفط (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.