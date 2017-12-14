الخرطوم 14 ديسمبر 2017 ـ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان عن تراجع معدل التضخم بالبلاد إلى 24.76% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 33.08% لأكتوبر.
- الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
وأفاد بيان الجهاز المركزي للإحصاء الخميس إن "الانخفاض جاء بالرغم من الارتفاع الملحوظ للرقم القياسي العام للأسعار".
وأشار إلى ان مساهمة المجموعات السلعية والخدمية الاثني عشر في معدل التغير السنوي التضخم جاءت بمعدلات متفاوتة حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 70.47%، مجموعة الملابس والأحذية 8.08 %، مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز 4.2%.
ومثلت مساهمة مجموعة المطاعم والفنادق 3.81%، مجموعة الاتصالات 3.01%، مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية 2.85%، مجموعة سلع وخدمات متنوعة 2.66%، مجموعة الصحة 1.92 %، مجموعة النقل 1.59%، التعليم 0.10%.
ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية بالسودان تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.
واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في يناير الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.
أخر الآراءلوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)
القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)
الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)
المزيد