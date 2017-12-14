الخرطوم 14 ديسمبر 2017 ـ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان عن تراجع معدل التضخم بالبلاد إلى 24.76% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 33.08% لأكتوبر.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وأفاد بيان الجهاز المركزي للإحصاء الخميس إن "الانخفاض جاء بالرغم من الارتفاع الملحوظ للرقم القياسي العام للأسعار".

وأشار إلى ان مساهمة المجموعات السلعية والخدمية الاثني عشر في معدل التغير السنوي التضخم جاءت بمعدلات متفاوتة حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 70.47%، مجموعة الملابس والأحذية 8.08 %، مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز 4.2%.

ومثلت مساهمة مجموعة المطاعم والفنادق 3.81%، مجموعة الاتصالات 3.01%، مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية 2.85%، مجموعة سلع وخدمات متنوعة 2.66%، مجموعة الصحة 1.92 %، مجموعة النقل 1.59%، التعليم 0.10%.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية بالسودان تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في يناير الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.