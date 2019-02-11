تراجع مفاجئ لمعدل التضخم في السودان خلال يناير

الخرطوم 11 فبراير 2019- قال الجهاز المركزي لإحصاء في السودان الإثنين، إن معدل التضخم تراجع بشكل كبير في شهر يناير على أساس سنوي وبلغ 43.45% مقارنة بـ 72.9% في ديسمبر.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وأثار الرقم المعلن علامة استفهام كبيرة وسط المراقبين وخبراء الاقتصاد خاصة في ظل استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار السلع.

ولم يدفع الجهاز المركزي للإحصاء بأي توضيحات كما العادة لتبرير سبب التراجع الكبير للتضخم وأفاد حسب وكالة السودان للأنباء أن المعدل في المدن والريف تراجع ايضا إلى 41.58%و44.62% على الترتيب، مقارنة بديسمبر عند 68.25% للمدن و76.81% للريف.

وقبل 4 أشهر، شرع البنك المركزي في تطبيق آلية جديدة لتسعير العملية المحلية، خسر على إثرها الجنيه السوداني نحو 64% من قيمته، بهدف مواجهة السوق الموازية وجذب تحويلات العاملين بالخارج والتي تقدر بـ 6 مليارات دولار سنويا.

وتشهدت المدن السودانية احتجاجات بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء، وأقرت الحكومة في نوفمبر إجراءات بهدف خفض أسعار الخبز وتوفير الطحين، بعد أن بلغ سعر رغيف الخبز في بعض المناطق3 جنيهات.