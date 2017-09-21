ترامب يرسل مبعوثا إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو

كمبالا 21 سبتمبر 2017 ـ من المقرر أن يرسل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مبعوثه الى الأمم المتحدة نيكي هالي الى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين مزقتهما الحرب.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ـ (صورة من اسكاي نيوز عربية)

وقال ترامب للقادة الافارقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء "اننا نراقب عن كثب ونشعر بأسف بالغ إزاء العنف المستمر في جنوب السودان والكونغو".

وأضاف "ملايين الأشخاص معرضون للخطر وسنواصل تقديم المساعدات الانسانية لكن النتائج الحقيقية لوقف هذه الكارثة ستتطلب عملية سلام تقودها افريقيا والتزام مخلص من جميع الأطراف المعنية".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ منتصف ديسمبر 2013 ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

وأكد الرئيس الأميركي أن مبعوث إدارته سيبحث سبل إنهاء النزاع.

وكانت إدارة ترامب وسعت الثلاثاء حالة الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان لكنها قالت إنها ستنهي العملية للمواطنين السودانيين في 2018.

يأتي القرار الاميركى قبل ثلاثة أسابيع من قرار إدارة ترامب بشأن رفع العقوبات الأميركية عن السودان بشكل دائم يوم 12 أكتوبر القادم.