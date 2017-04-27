ترحيب أممي بفتح السودان ممرا إغاثيا ثالثا لنقل المساعدات للجنوب

الخرطوم 27 أبريل 2017- رحبت الأمم المتحدة بقرار حكومة السودان القاضي بفتح ممر إنساني ثالث لإيصال المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان ليشمل العون مواطني شمال بحر الغزال.

معاناة كبيرة خلفتها الحرب الدائرة في جنوب السودان

والممر الجديد الرابط بين " الأبيض - المجلد – أويل" يعتبر الثاني من نوعه في غضون أشهر يفتح لنقل الإعانات الغذائية للمتأثرين بجنوب السودان، من الجارة الشمالية، مضافا الى ممر أساسي عبر ولاية النيل الأبيض.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان تلقته (سودان تربيون) أن الممر الإضافي من مدينة الأُبَيِّضْ في وسط السودان إلى أويل في ولاية بحر الغزال، سيسمح لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بتقديم 7,000 طن متري إضافية من الذرة الرفيعة لدعم 540,000 شخص في حاجة إلى المساعدات الغذائية في المنطقة، مشيرة إلى أن القافلة الأولى ستغادر الإسبوع القادم.

وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية مارتا رويداس " الطريق عبر الممر الجديد الذي فتحته حكومة السودان لشعب دولة جنوب السودان سيساعد على توفير الإغاثة التي يحتاجها الآلاف من الأشخاص من دولة جنوب السودان الذين يعانون من المجاعة".

وتابعت " الملايين من الأشخاص في دولة جنوب السودان يحتاجون إلى الغذاء وغيره من المساعدات، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للمخاطر، وتقديم هذه المساعدات عبر السودان غالباً ما يكون أفضل وأسرع طريقة ".

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه جرى تقديم أكثر من 70,000 طن متري من مختلف المواد الغذائية هذا العام إلى دولة جنوب السودان من السودان، ويشمل ذلك 11,000 طن متري من الذرة الرفيعة التي كان البرنامج بدأها في الشهر الماضي من الأبيض إلى بانتيو في ولاية الوحدة بعد أن فتحت حكومة السودان ممراً ثانياً.

وأوضح البيان أن هناك أيضاً ممر عبر ولاية النيل الأبيض في السودان إلى شمال شرق دولة جنوب السودان، لافته إلى أن هذه الممرات الإنسانية لا تسمح بتسليم المعونة الغذائية في الوقت المناسب فحسب، لكنها تساعد أيضاً في تقليل الاعتماد على العمليات الجوية، التي تكلف ما بين ستة إلى سبعة أضعاف تكلفة نقل الغذاء عن طريق النقل النهري والبري.

وأفادت الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء دولة جنوب السودان "أي ما يقرب من ثلثي السكان" يجتاج إلى المساعدات الإنسانية.

ولفتت إلى أن السودان يستضيف حالياً ما يقرب من 400,000 لاجئ من جنوب السودان من الذين وصلوا منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013.

ودشن برنامج الغذاء العالمي مؤخراً، الممر الإنساني على طريق (الأبيض-هجيليج –ربكونا- بانتيو) لتوصيل المساعدات للسكان الذين يعانون من المجاعة في جنوب السودان.

وأرسلت القافلة الأولى لبرنامج الأغذية المكونة من 27 شاحنة، وهي تحمل 1.200 طن متري من مدينة الأبيض بوسط السودان إلى بانتيو في جنوب السودان.

وبعد اندلاع العنف في البلد الجار خلال ديسمبر 2013، ظل برنامج الأغذية ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.

وحتى الآن، بفضل مذكرة تفاهم تم توقيعها أول مرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان في يوليو 2014، فقد نقل برنامج الأغذية العالمي من خلال هذا الممر ما يزيد عن 57.420 طن متري من السلع المتنوعة إلى جنوب السودان.