ترقب لموكب الخميس و17 نقطة للتظاهر في العاصمة السودانية

الخرطوم 23 يناير 2019- تترقب الأنظار باهتمام بالغ حلول الخميس الموعد المحدد لخروج احتجاجات شعبية حاشدة في السودان تجاوبا مع دعوة تجمع المهنيين وقوى سياسية معارضة،حث فيها كل السودانيين للخروج والمطالبة برحيل النظام.

محتجون في أحد شوارع الخرطوم بحري يهتفون طلبا للسلام والعدالة 13 يناير 2019

وأعلن التجمع الذي طفق يدعو لأكثر من شهر للنزول الى الشارع للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن انضمام زعامات دينية وقطاعات مهنية مؤثرة لموكب 24 يناير.

وتجاوب آلاف السودانيين مع دعوات التظاهر التي دخلت أسبوعها الخامس، كأطول موجة غضب في وجه النظام الحاكم منذ 30 عام.

وحدد التجمع في بيان الأربعاء 17 نقطة لانطلاق المظاهرات في كل من الخرطوم وأم درمان وبحري على أن يتوجه الجميع صوب القصر الرئاسي.

وينتظر أن تشهد مدن في عدد من الولايات احتجاجات بالتزامن بعد أن أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الاستعداد لانجاح تحرك 24 يناير.

وأكد التجمع التزام كل قوى التغيير والمشاركين في الموكب بالسلمية، وحث على رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتاف الموحد بجانب رفع الأعلام الوطنية تعبيرا عن وحدة الصف تجاه المطالبة برحيل النظام.

وفي بيان لاحق قال التجمع إنه "يسعد بتأييد ودعم وخروج أهل الطريق من قيادات الطرق الصوفية، في موكب24يناير ودعوتهم لكافة المريدين والعُبَّاد الزُهَّاد للوقوف في وجه الظالم الآثم".

وأفاد أن كل من الشيخ عبد الله أزرق طيبة الشيخ الطيب زين العابدين الشيخ الياقوت، الشيخ (خرسي)، الشيخ محمد حامد يونس، سيتقدمون الصفوف.

كما أعلن التجمع التحاق كيانات تمثل لجنة الصيادلة ، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع التشكيليين، تجمع ضباط الصحة، جمعية اختصاصي الانتاج الحيواني بموكب الخميس.