ترقب واسع لاجتماعات سودانية مصرية تلتئم وسط توتر متعاظم

الخرطوم 16 أبريل 2017 ـ تنطلق الخميس المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات اللجنة السودانية المصرية للتشاور السياسي في دورتها الثانية على مستوى وزيري خارجية البلدين، وسط حالة من الترقب الكثيف كونها تلتئم في ظل أجواء يشوبها التوتر البالغ.

غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

وأُرجأت الاجتماعات التي كانت مقررة، الأحد الماضي، بسبب تأجيل وزير الخارجية المصرى زيارته للخرطوم لسوء الأحوال الجوية، وسط حالة من الشحن والتوتر الإعلامي بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح تلقته (سودان تربيون) الأحد "يأتي انعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، كخطوة مكملة لما بدأته الوزارتان من خطوات نحو ترقية برامج التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يعود بالخير للشعبين".

وعرض الخضر مراحل تكوين اللجان السياسية بين البلدين، وما حققته دورة التشاور الأولى.

وتلتئم اجتماعات التشاور السياسي وسط حالة من التوتر البائن بين البلدين، عززه استمرار الهجوم من الاعلام المصري على خطوات السودان في التقارب مع دول الخليج العربي وإثيوبيا.

وكان وزير خارجية مصر سامح شكري قال الأربعاء، إنه يرتب لزيارة السودان لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي "سوء فهم".

وازداد التوتر بين البلدين مرة أخرى عقب عودة الرئيس البشير ووزير خارجيته من البحرين، نهاية الاسبوع الماضي حيث طالب الأخير مصر بتفسير موقفها من مطالبة مندوبها بمجلس الأمن بإبقاء العقوبات على السودان، وهو ما سارعت القاهرة لنفيه.

وذكرت الخارجية المصرية في وقت سابق أنها ستناقش مع نظيرتها السودانية إقرار "ميثاق شرف إعلامي" بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية المرتقبة.