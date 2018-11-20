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تركيا تتعهد بتعزيز مكانة السودان في المنطقة عبر استغلال الموارد

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الخرطوم 20 نوفمبر 2018 ـ تعهد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، بأن تساهم بلاده في تعزيز مكانة السودان بالمنطقة عبر استغلال موارده النفطية والزراعية.

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النائب الأول للرئيس السوداني يستقبل نائب الرئيس التركي ـ الخرطوم 20 نوفمبر 2018

وشدد أوقطاي لدى لقائه النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، في الخرطوم على أن "زعيمي البلدين يمتلكان الإرادة الحقيقية لتحقيق النمو في السودان وتطويره".

وتابع قائلا "في هذا الإطار يعتزم البلدان تفعيل الاتفاقات المبرمة بأسرع وقت ممكن، بما يعزز موقف الخرطوم ومكانة السودان في المنطقة".

ولفت إلى أن بلاده ستساهم بشكل إيجابي في استفادة السودانيين من مواردهم الغنية في مجال النفط والزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف أن تركيا زودت السودان بخبراتها في مجالي التعليم والصحة، وأن التعاون بين الجانبين في المجال العسكري والدفاعي متميز جدا.

ودعا إلى العمل الدؤوب لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل بـ 10 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن مباحثات بين الرئيس البشير ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالخرطوم في ديسمبر الماضي توجت بالتوقيع على 12 اتفاقية في مجالات مختلفة، وجرى الاتفاق على رفع التبادل التجاري الى مليار دولار خلال عام، ترتفع مستقبلا الى أكثر من 10 مليار دولار.

إلى ذلك ينتظر أن يزور نائب الرئيس التركي، الذي بدأ زيارته للسودان، مساء الإثنين، مدينة سواكن يوم الأربعاء حيث تبدي تركيا اهتماما لافتا بالمدينة العريقة وتعمل على ترميم آثارها.

وهذه هي الزيارة الثانية لمسؤول تركي رفيع للمدينة خلال نوفمبر الحالي حيث زارها قبل أسبوعين وزير الدفاع التركي الفريق أول خلوصي أكار.

وأفاد أوقطاي أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" بدأت ترميم جزيرة سواكن ومرافقها، وستصبح نقطة جذب للسياح عند الانتهاء من إعاده تأهيلها.

وفي فبراير الماضي حرص نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، لدى زيارته الخرطوم على تفقد أعمال الترميم في مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

ولدى زيارة أردوغان السودان اختار أن تكون محطته الوحيدة خارج الخرطوم في سواكن وهو ما يثير قلق دول في المنطقة من بناء أنقرة لقاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر وهو ما نفاه الرئيس التركي لاحقا.

يشار إلى أن زيارة أوقطاي للسودان تستمر ثلاثة أيام مع وفد يضم عدداً من الوزراء لبحث علاقات البلدين خاصة العلاقات الإقتصادية وسبل تطويرها.

ويلتقي المسؤول التركي خلال زيارته الرئيس البشير، كما سيجري محادثات مع النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء القومي.

ويرافق نائب الرئيس التركي وفد يضم وزراء الطاقة، التجارة والزراعة وعدد من مسؤولي البنوك التركية بينهم ممثل البنك المركزي التركي ومدير بنك زراعات الذي سيفتتح فرعا له بالسودان.



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