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تركيا ترغب في رفع التبادل التجاري مع السودان الى مليار دولار

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الخرطوم 12 مارس 2018- قال مسؤول تركي رفيع المستوى إن بلاده تتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع السودان الى مليار دولار.

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هاكان تشاوش أوغلو

واجتمع نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاوش أوغلو الاثنين بوزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، الذي يزور أنقرة هذه الأيام.

وأوضح أوغلو ان قيمة التبادل التجاري الحالي بين البلدين تبلغ 400 مليون دولار، وهو "لا يعكس الإمكانات الحقيقية لتركيا والسودان".

ومنذ زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم خلال ديسمبر المنصرم، تشهد علاقات الخرطوم وأنقرة تطورا لافتا برزت تفاصيله في اظهار الجانب التركي رغبة محمومة في دفع عجلة الاستثمار بهذا البلد الأفريقي.

وأشار أوغلو الى ان السودان يعد إحدى الدول المهمة في سياسة الشراكة مع القارة الافريقية التي تتبعها تركيا.

وأوضح ان انقرة والخرطوم ستنفذان عددا من المشاريع المشتركة خلال الأيام المقبلة.

وأعرب المسؤول التركي عن اعتقاده بأن الاتفاقيات الموقعة في مجالات المواصلات والزراعة والطاقة والمشاريع الاجتماعية ستزيد من قوة التعاون بين البلدين.

من جانبه قال وزير المالية السوداني ان زيارته الى انقرة تهدف الى زيادة حجم التجارة بين السودان وتركيا مشيدا بالمشاريع التي تنفذها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في المنطقة.

وكان تشاوش أوغلو ورئيس (تيكا) سردار جام زارا السودان في 20 فبراير الماضي لبحث مشاريع الوكالة في حين زار وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور انقرة في 14 فبراير الماضي.

يذكر ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأخيرة الى السودان شهدت توقيع 13 اتفاقية في مختلف المجالات كما اتفق البلدان على تطوير وإعادة تعمير جزيرة(سواكن) الواقعة على البحر الأحمر، شرقي السودان، والتي تعد رمزا للتاريخ المشترك بين البلدين.



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