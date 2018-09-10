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تركيا تستثمر 100 مليون دولار في النفط السوداني

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الخرطوم 10 سبتمبر 2018- قال الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقّعة بين بلاده والجمهورية التركية تغطي كافة مجالات التعاون، بينما القت أنقرة بثقلها للاستثمار في النفط السوداني ووقع مسؤولوها اتفاقية في الخصوص بقيمة 100 مليون دولار.

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رجب طيب أردوغان

واجتمع البشير بالوفد التركي الذي يزور السودان هذه الأيام برئاسة وزير الزراعة، بكير باكد ميرلي، ونقل اليه أن التعاون بين الخرطوم وأنقرا يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وقال " السودان بموارده وإمكانياته بحاجة للخبرة والتقانة التركية".

من جهته أعلن وزير الزراعة التركي في تصريح صحفي، عن توقيع السودان وتركيا اتفاقية للاستثمار في مجال النفط بقيمة 100 مليون دولار، بجانب اتفاقيات أخرى للاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن اتفاق لتسهيل التحويلات المصرفية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 481 مليون دولار.

وأكد وزير الزراعة التركي، إن اللقاء مع البشير بحث كافة القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار زيارة الرئيس التركي للسودان، لافتاً إلى تجاوز كافة القضايا العالقة.

من جهة ثانية أعلن بنك السودان المركزي، موافقته المبدئية على فتح فرع لبنك "الزراعة" التركي بالبلاد.

وقال محافظ المركزي بالإنابة، مساعد محمد أحمد، إن هناك إرادة سياسية وتوجيهات من رئيسي البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأبدى استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات اللازمة لفتح فروع للبنوك التركية بالسودان، وأشار بالمقابل إلى أهمية فتح فروع للبنوك السودانية بتركيا لبناء علاقات مصرفية بين البلدين لتسهيل المعاملات التجارية.

وانفتحت العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر 2017.



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