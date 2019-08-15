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تركيا تعلن دعمها اتفاق الفرقاء السودانيين الممهد لانتقال السلطة

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الخرطوم 15 أغسطس 2019- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده تدعم اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري" التي وقعها الفرقاء السودانيون مطلع أغسطس الجاري.

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مولود تشاووش أوغلو

وتحدث الدبلوماسي التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجري كالا أنكوراو في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه دُعي للمشاركة يوم 17 من الشهر الجاري، في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي وقعه "المجلس العسكري" وقوى "الحرية والتغيير" بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس الجاري.

ولم يشر الى انه سيلبي الدعوة أم لا.

وأضاف: "نتمنى أن تحمل هذه التطورات السلام والأمن للشعب السوداني الشقيق. ستواصل تركيا تقديم ما بوسعها من دعم في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن بلاده تعتبر تطبيق الاتفاق خطوة هامة، وأن الهدف من توصل الطرفين للاتفاق هو تحقيق السلام والانتقال إلى حكومة مدنية.



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