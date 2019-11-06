ترمب يجمع وزراء السودان ومصر واثيوبيا لفك جمود (سد النهضة)

الخرطوم 6 نوفمبر 2019 – عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتماعا بوزراء الخارجية والمياه في السودان، مصر، اثيوبيا بواشنطن الأربعاء لبحث ملف "سد النهضة" الذي يثير خلافات بين البلدان الثلاث في محاولة لكسر الجمود المحيط بجولاته التفاوضية.

الرئيس الأميركي اجتمع بوزراء الدول الثلاث لبحث ملف (سد النهضة) الاثيوبي

وتكتمت وزارة الخزانة الأميركية التي ترعى اللقاء عن النتائج والمشاورات التي جرت خلاله وأفادت أنه لن يعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.

وتجئ هذه الاجتماعات بعد تصريحات لوزير خارجية مصر سامح شكري قال فيها إن بلاده "تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان" في مفاوضات واشنطن التي يحضرها البنك الدولي.

وتعتبر أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية أرفع مسؤول سوداني يدخل المكتب البيضاوي منذ العام 2009، حين التقى النائب الأول للرئيس السوداني وقتها سلفا كير ميارديت الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وعقدت أسماء اجتماعات في وزارة الخارجية مع المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ثيوبور ناجي.

الى ذلك أجرت وزيرة الخارجية ، محادثات في واشنطن مع نائبة مستشار الأمن القومي إلى إفريقيا الثلاثاء ناقشت التطورات السياسية في البلاد والمساع المبذولة من الولايات المتحدة لإسناد الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأفاد تصريح عن وزارة الخارجية في الخرطوم الأربعاء، أن أسماء محمد عبد الله نقلت الى المسؤولة الأميركية إيلين وولش الخطوات التي تتبناها الحكومة الانتقالية واولوياتها فيما يخص تحقيق السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي ورد المظالم.

كما تحدثت عن المساع لإجراء انتخابات نزيهة برغم التحديات اللوجستية، وأشارت الى أن "الاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى أبدت استعدادا لتقديم الدعم الفني للتدريب ورفع القدرات للمساعدة في العملية الانتخابية.

وطبقا للتصريح فإن أسماء تناولت تشكيل المجلس الأعلى للسلام، ومفوضية حقوق الإنسان المستقلة، والاتفاق على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، كما تحدثت عن فتح المسارات الإنسانية لجميع أنحاء السودان.

من جانبها امتدحت وولش، وفقا للتصريح جهود الحكومة الجديدة رقم قصر فترة تكوينها، وأكدت أن تلك الخطوات تلقى ترحيبا ودعما من الولايات المتحدة.

وأكدت على موقف الولايات المتحدة الداعم للحكومة الجديدة في كافة مراحل الدعم ابتداء من دعم الاحتياجات الاقتصادية العاجلة، ودعم جهود السلام، وانتهاء بالعمل على إسقاط السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأكدت على أهمية استقرار السودان وأشادت ودوره في تحقيق السلام في بعض دول الجوار جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى.