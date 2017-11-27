تزايد تدفقات اللاجئين الجنوبيين الى السودان

الخرطوم 27 نوفمبر 2017-أعلنت ولاية النيل الأبيض الحدودية تزايد تدفقات اللاجئين من دولة جنوب السودان مطلع هذا الأسبوع.

أطفال من جنوب السودان يلعبون في معسكر العلقايا في ولاية النيل الابيض، السودان.. صورة من (مفوضية اللاجئين )

وقال مفوض العون الانساني بولاية النيل الأبيض عبد القوي حامد لـ "المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن " الولاية استقبلت مطلع هذا الأسبوع 176 لاجئاً تمت استضافة 30 منهم بنقطة انتظار (الرديس2) وعدد 146 بنقطة انتظار (ام صنقور).

وتابع " اعداد المواطنين الجنوبيين بنقاط الانتظار بالولاية بلغ 145,475 لاجئا" مشيرا الي ان المفوضية قدمت لهم المعينات الغذائية ووفرت لهم الايواء.

وقال حامد إن "المنظمات الحقوقية ساهمت في توفير المواد الغذائية وتوزيع كميات من الملابس والبطاطين لكافة اللاجئين بنقاط الانتظار الثمانية".

وكان وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنه قال لدى رده على مداولات نواب البرلمان حول تقرير وزراته في وقت سابق إن السودان بستضبف ما لا يقل عن مليون و200 لاجئ جنوبي وأكثر من "800" ألف لاجئ من جنسيات اخرى.

وأفاد تقرير حديث للأمم المتحدة صدر مطلع نوفمبر الجاري الى وصول ما يقدر بنحو 185,000 لاجئ إلى السودان في عام 2017 ليصل إجمالي عدد اللاجئين الوافدين إلى السودان منذ عام 2013 إلى 454,660 لاجئاً.

وأوضح أنه في حال استمر النزاع والجوع في جنوب السودان، من المتوقع وجود ما يقدر بنحو 200,000 وافد جديد في السودان بحلول نهاية العام.