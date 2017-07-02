تزايد حالات الإنتحار بعاصمة جنوب دارفور يثير القلق

نيالا 2يوليو 2017 - انتحر أربعة اشخاص خلال أسبوع واحد، بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان في ظاهرة وصفت بالخطيرة، وعلى نحو أشاع القلق وسط الأهالي.

السوق الجنوبي في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور .. صورة لـ"سودان تربيون"

وأقدم شرطي يدعى عبد الرحمن، يوم الأحد الماضي، على الإنتحار بحي "الدروة" ، غضبا على زواج خطيبته من شخص آخر، مخالفة عهدهما بالزواج خلال وقت قريب.

وفي اليوم التالي، وجد شاب في العشرينات من عمره منتحرا داخل مدرسة "بن سينا" بحي الوحدة، دون أن يعرف أحد الأسباب ، كما انتحرت يوم الإثنين أيضا فتاة لم يمضي على زواجها شهرين داخل منزلها بحي الوحدة بعد أن شنقت نفسها بحبل،لأسباب مجهولة أيضا.

وقال شهود عيان لـ (سودان تربيون) إن الشرطي المنتحر، أطلق عدة رصاصات من مسدسه علي رأسه، وفارق الحياة على الفور.

و قبلها في يوم السبت، قتل شخص آخر طليقته ونجله بحي الوادي وسط مدينة نيالا، بعد أن سدد لهما طعنات مميتة، ثم فجر نفسه مستخدما قنبلة يدوية ، أودت بحياته في الحال.

وقال طبيب الأمراض النفسية بالولاية محمد أحمد عيسى إن الضغوط النفسية والاقتصادية تقف في الغالب وراء جرائم الإنتحار التي اصبحت مصدر قلق لمواطني المدينة.