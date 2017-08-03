تزايد عمليات النهب المسلح بعاصمة ولاية شمال دارفور

الفاشر 3 أغسطس 2017 - شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان مؤخرا ، عمليات نهب مسلح بمعدل متزايد داخل الأحياء السكنية.

أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

واعترضت مجموعة مسلحة الأربعاء، عربة داخل أحد الأحياء بمدينة الفاشر كانت في طريقها إلى قرية "ام بيتين" التابعة لمحلية كلمندو واستولى اللصوص علي مبلغ 65 الف جنيه.

وقال شاهد العيان أبوبكر علي لـ(سودان تربيون) أن السائق سحب مبلغا ماليا من أحد البنوك بالفاشر ،" وفي الطريق اعترضتنا مجموعة مسلحة بسيارة لاندكروزر وأخذوا المبلغ وفروا لجهة غير معلومة ".

وفي حادثة أخرى نهار الخميس اعترضت مجموعة مسلحة بسيارة دفع رباعي" ثلاثة من تجار الماشية بعد خروجهم من بنك رئيسي في الفاشر واطلقوا عليهم الرصاص واستولوا علي مبالغ مالية كانت بحوزتهم .

وقال النائب البرلماني المستقل بمجلس ولاية شمال دارفور التشريعي ادم اسحق منان لـ(سودان تربيون) " ان هناك ثلاثة من العاملين في تجارة الماشية كانوا في طريقهم إلي السوق المركزي واعترضتهم عربة لاندكروزر بها مجموعة من المسلحين اعتدوا عليهم.

وأضاف "بعد مقاومة شديدة من التجار قامت المجموعة بإطلاق النار عليهم وأصابتهم بنحو متفاوت وأخذوا الأموال التي بطرفهم واسعف المصابين لمستشفى الحوادث بالفاشر وأحدهم حالته خطرة وتم حجزه بغرفة العناية المركزة ".

ودعا منان حكومة ولجنة أمن الولاية لمراجعة سياستها الأمنية والإسراع في القبض على الجناه وتقديمهم لمحاكمة ناجزة.

وقال " المجرمون أصبحوا يتربصون ويرصدون ضحاياهم والجريمة أصبحت منظمة وتتطور كل يوم بما يوجب على الحكومة تطوير وسائلها".

وتشير "سودان تربيون" ان التجار الذين أصيبوا "الخميس " وتم اسعافهم لمستشفي الفاشر التعليمي هم علي لين ‘ جعفر علي ،وسليمان امنائي.