 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 3 آب (أغسطس) 2017

تزايد عمليات النهب المسلح بعاصمة ولاية شمال دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 3 أغسطس 2017 - شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان مؤخرا ، عمليات نهب مسلح بمعدل متزايد داخل الأحياء السكنية.

JPEG - 24 كيلوبايت
أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

واعترضت مجموعة مسلحة الأربعاء، عربة داخل أحد الأحياء بمدينة الفاشر كانت في طريقها إلى قرية "ام بيتين" التابعة لمحلية كلمندو واستولى اللصوص علي مبلغ 65 الف جنيه.

وقال شاهد العيان أبوبكر علي لـ(سودان تربيون) أن السائق سحب مبلغا ماليا من أحد البنوك بالفاشر ،" وفي الطريق اعترضتنا مجموعة مسلحة بسيارة لاندكروزر وأخذوا المبلغ وفروا لجهة غير معلومة ".

وفي حادثة أخرى نهار الخميس اعترضت مجموعة مسلحة بسيارة دفع رباعي" ثلاثة من تجار الماشية بعد خروجهم من بنك رئيسي في الفاشر واطلقوا عليهم الرصاص واستولوا علي مبالغ مالية كانت بحوزتهم .

وقال النائب البرلماني المستقل بمجلس ولاية شمال دارفور التشريعي ادم اسحق منان لـ(سودان تربيون) " ان هناك ثلاثة من العاملين في تجارة الماشية كانوا في طريقهم إلي السوق المركزي واعترضتهم عربة لاندكروزر بها مجموعة من المسلحين اعتدوا عليهم.

وأضاف "بعد مقاومة شديدة من التجار قامت المجموعة بإطلاق النار عليهم وأصابتهم بنحو متفاوت وأخذوا الأموال التي بطرفهم واسعف المصابين لمستشفى الحوادث بالفاشر وأحدهم حالته خطرة وتم حجزه بغرفة العناية المركزة ".

ودعا منان حكومة ولجنة أمن الولاية لمراجعة سياستها الأمنية والإسراع في القبض على الجناه وتقديمهم لمحاكمة ناجزة.

وقال " المجرمون أصبحوا يتربصون ويرصدون ضحاياهم والجريمة أصبحت منظمة وتتطور كل يوم بما يوجب على الحكومة تطوير وسائلها".

وتشير "سودان تربيون" ان التجار الذين أصيبوا "الخميس " وتم اسعافهم لمستشفي الفاشر التعليمي هم علي لين ‘ جعفر علي ،وسليمان امنائي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ماذا حدث و يحدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؟ (2) 2017-08-03 08:49:42 ناصف بشير الأمين يعتبر الشهيد د. جون قرنق دي مبيور اهم قائد سياسي سوداني في مرحلة ما بعد الإستقلال قدم رؤية ذات مصداقية للبناء الوطني وإعادة هيكلة الدولة الكولونيالية الموروثة عن الإستعمار. في مواجهة واقع فشل النخبة (...)

طلاب بخت الرضا والسفر كداري .. ما العنصرية؟ 2017-08-02 16:43:29 كتب : مجدي الجزولي وعارف الصاوي حبس رجال الأمن في ١٩ يوليو الماضي المئات من طلاب جامعة بخت الرضا من أبناء وبنات دارفور عند قرية الشيخ الياقوت خارج العاصمة صدا لاحتجاجهم البليغ على إجراءات عقابية اتخذتها الجامعة ضدهم. كان (...)

التحرير والتحريف أو الصحافة والتصحيف 2017-08-01 17:37:15 مصطفى عبد العزيز البطل musafabatal@msn.com (1) ليس مرة ولا مرتين ولا ألف مرة تتخطف الوسائط التواصلية فكرة أو رأياً او خبراً أو عنوانا، فتسلخه سلخا، وتبتره بترا. تنتزعه من سياق جسده الأصل، وقد تضيف اليه او تنقص. ثم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.