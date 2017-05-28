تسجیل 52,700 نازح بدارفور في أبریل الماضي

الخرطوم 28 مايو 2017- فرغت منظمة الهجرة الدولیة من تسجیل حوالي 52,700 نازح في دارفور، خلال ابريل الماضي منهم 85 % من الحالات القدیمة التي نزحت العام الماضي من منطقة جبل مرة.

نازحون من شرق جبل مرة في مخيم زمزم ..صورة لـ(سودان تربيون)

ووفقاً للنشرة الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنه من إجمالي عدد الحالات المسجلة في عام 2016 جرى الفراغ من تسجیل عدد 24,613 نازحاً في محلیة طویلة بولایة شمال دارفور، و20,402 من النازحین في محلیة نيرتتي بولایة وسط دارفور.

كما جرى تسجیل 7,554 من النازحین الجدد الذین كانوا قد فروا من دیارھم في ولایة شرق دارفور في المدة ما بین 17 فبرایر وحتى 8 مارس إلى محلیة اللعیت بولایة شمال دارفور في شهر أبریل الماضي.

وأضافت "فر هؤلاء النازحون من قراھم في ولایة شرق دارفور بسبب نزاع بين مزارعین، ورعاة، حیث التمسوا الملجأ في أربعة مواقع في محلیة اللعیت".

وأوضحت أن وقف اطلاق النار بين الحكومة والمتمردين في دارفور ساعد في تنقیح أرقام النزوح لعام 2016، ووفقا للأمم المتحدة والشركاء، فقد كان هناك حوالي 158,600 من النازحین الجدد في جمیع أنحاء دارفور في عام 2016.

واشارت إلى وجود نحو 6,000 شخص من النازحین بالإضافة إلى حوالي 122,600 من النازحین ورد أنهم عادوا إلى دیارھم، لكن تعذر على الأمم المتحدة ، والشركاء التحقق من هذه الأرقام بسبب صعوبة إتاحة الوصول إلى المواقع المعنیة.

واعلنت (اوتشا) عن تسجیل ما یزید على 10,000 من العائدین في دارفور في شهر أبریل، كما تمكنت الفرق التابعة للمنظمة الدولیة للهجرة من تسجیل 10,229 عائدا في شهر أبریل، منهم 4,385 عائدا إلى قریة عطاش بولایة جنوب دارفور، وعدد 5,844 عائدا جرى تسجيلهم في تسع محلیات في ولایة شمال دارفور.

تدهور الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الشعبية وجبل مرة



الى ذلك أعلنت مفوضية الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن استمرار تدهور أوضاع الأمن الغذائي في أجزاء من ولایة جنوب كردفان حيث مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ومنطقة جبل مرة ، في دارفور.

وطبقاً للنشرة الدورية للمفوضية فإن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، أفاد في أحدث تقریر له حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، بآن أوضاع انعدام الأمن الغذائي بین النازحین والسكان الفقراء في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان – قطاع الشمال، في ولایة جنوب كردفان، وكذلك أوضاع النازحین الجدد في أجزاء من منطقة جبل مرة، قد تدهورت بالفعل إلى المرحلة الثالثة من مراحل التصنیف.