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تسرب حقل نفطي يغطي مساحة واسعة بولاية غرب كردفان

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الخرطوم 28 أكتوبر 2019- كشفت حكومة ولاية غرب كردفان،الاثنين عن تسرب في أحد حقول النفط بمحلية لقاوة، وأعلنت مخاطبتها الحكومة في الخرطوم لإرسال لجنة فنية مختصة تدرس الآثار الناجمة عن التسرب والتقصي حول أسبابه.

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تسرب حقل نفطي في ولاية غرب كردفان (سونا)

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن والي غرب كردفان اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله اكتشاف تسرب نفطي في حقل (FBF) بمنطقة (شق العرديب) بإدارية الفردوس التابعة لمحلية لقاوة.

وعقدت لجنة الأمن في الولاية اجتماعا طارئا بمشاركة لجان المقاومة من شباب منطقة الفردوس.

وقال الوالي إن حكومته أرسلت لجنة مختصة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لتقصي الحقائق ودراسة الجوانب الخاصة بالتلوث البيئي والصحي وتأثيرات ذلك على الانسان والحيوان.

وكشف تقرير وزارة الصحة عن تسرب الماء والزيت من بئر البترول وانتشاره في مساحة 2 كلم ما أدى الى تلوث المنطقة والغطاء النباتي.

وتحدث شباب لجان المقاومة وفقا للوكالة الرسمية عن المخاطر التي وقعت على المنطقة والحياة العامة.

ولفتوا الى الطريقة العشوائية في إيقاف التسرب بعد امتناع المهندسين السودانيين والأجانب عن الاقتراب من البئر وإغراء بعض الشباب العزل لإيقاف التسرب بطريقة غير علمية، وطالبوا بإخضاع هؤلاء الشباب لاحتياطات طبية بعد تعرضهم لمخاطر صحية.

وأبان الوالي ن اجتماعه مع لجنة الأمن " خلص الى التواصل مع المركز لإرسال لجنة فنية مختصة ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية والزراعة والطاقة لدراسة الأثر البيئي للتسرب وكشف الحقائق، بالإضافة لضرورة التنسيق بين وحدة السلامة بالشركات العاملة في النفط ووزارة الصحة بالولاية".

كما وجه الاجتماع وزارة الصحة بالولاية بعمل حملات تثقيفية بمناطق إنتاج النفط للتبصير بمخاطر مخلفات النفط والسكن حول الحقول وإرسال فريق طبي علاجي لمنطقة التسرب للكشف عن الحالات ورفع تقرير طبي عن الحالات المرضية التي ظهرت وتقديم المعينات اللازمة مع مفوضية العون الإنساني بالولاية.



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