تسرب نفطي شمال السودان والوزارة تعزوه لـ (التآكل)

الخرطوم 12 يناير 2019-أعلنت وزارة النفط والغاز في السودان تعرض خام النفط المنقول الي مواني التصدير شرق البلاد لتسرب بمنطقة “الهودي” الواقعة في ولاية نهر النيل الشمالية.

رجل من جنوب السودان يتمعن في انبوب ناقل للنفط ... الصورة من شبكة (المشكاة)

وأكدت الوزارة في بيان السبت، على أن مسألة التسرب عادية "تحدث بسبب التآكل".

وأعلنت استنفار الفرق الهندسية لإصلاح التسرب، وأضافت “تم بالفعل احتواء الزيت بتقليل الضغط حتى تكتمل عملية الصيانة العاجلة”.

وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون" إن النفط المتسرب غمر العديد من المزارع الواقعة على تخوم مدينة عطبرة.

وقالت الوزارة إن الكميات التي تسربت تقدر ببرميلين في الساعة وأن المساحة المتأثرة بالتسرب لا تتعدى ٢٠٠ م٢ في حرم الخط الناقل للبترول، وأكدت أن الموقف "تحت السيطرة".