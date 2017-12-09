تشريعي جنوب دارفور يصادق على موازنة العام الجديد

نيالا 9 ديسمبر 2017- اجاز المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور الموازنة المالية للولاية للعام 2018 بزيادة 50%عن العام السابق.

تشريعي ولاية جنوب دارفور .صورة لـ"سودان تربيون"

وقال وزير المالية بالولاية الحافظ عطا المنان في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة المجلس بنيالا السبت، إن موازنة الولاية لهذا العام بلغت 3.7 مليار جنيه.

واوضح عطا المنان ان اهم ما يميز موازنة 2018 هو زيادة حصة بنود مشروعات التنمية حيث ان 65%منها خصصت لمشروعات التنمية "خاصة بعد الاستقرار الكبير في الظروف الأمنية"، مبينا انه ليس هنالك اي تحدي حاليا يواجه تنفيذ خطط التنمية والخدمات.

واشار عطا المنان الي ان الايرادات الذاتية المتوقعة تربو عن 2.5 مليون جنيه خلال العام 2018 لافتا الي ان الموازنة ركزت بشكل كبير على الاهتمام بالمشروعات الخاصة بمناصرة الفقراء والشرائح الضعيفة متوقعا احداث طفرة تنموية كبيرة بالولاية.