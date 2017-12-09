تشريعي جنوب دارفور يصادق على موازنة العام الجديد

نيالا 9 ديسمبر 2017- اجاز المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور الموازنة المالية للولاية للعام 2018 بزيادة 50%عن العام السابق.
- تشريعي ولاية جنوب دارفور .صورة لـ"سودان تربيون"
وقال وزير المالية بالولاية الحافظ عطا المنان في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة المجلس بنيالا السبت، إن موازنة الولاية لهذا العام بلغت 3.7 مليار جنيه.
واوضح عطا المنان ان اهم ما يميز موازنة 2018 هو زيادة حصة بنود مشروعات التنمية حيث ان 65%منها خصصت لمشروعات التنمية "خاصة بعد الاستقرار الكبير في الظروف الأمنية"، مبينا انه ليس هنالك اي تحدي حاليا يواجه تنفيذ خطط التنمية والخدمات.
واشار عطا المنان الي ان الايرادات الذاتية المتوقعة تربو عن 2.5 مليون جنيه خلال العام 2018 لافتا الي ان الموازنة ركزت بشكل كبير على الاهتمام بالمشروعات الخاصة بمناصرة الفقراء والشرائح الضعيفة متوقعا احداث طفرة تنموية كبيرة بالولاية.
أخر الآراءالقرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)
الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)
صباح الخير.... الانتخابات 2017-12-06 06:23:07 مبارك أردول لا مجال للتخبي خلف الإجابات الكسولة والجاهزة (مقاطعين وحردانين )، النظام معروف هو نظام مستبد وشمولي، والمعارضة ماعندها حاليا برنامج مشترك بأنشطة يومية تصب في مصلحة التغيير، فالتغيير لن يأتي من السماء بل يجب أن (...)
المزيد