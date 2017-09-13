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تشريعي جنوب دارفور يلغي اتفاقية فض الشراكة مع شركة (مان)

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نيالا 13 سبتمبر 2017- اجهض مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي في جلسته الطارئة الأربعاء، اتفاقية فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة (مان) الوطنية لإنشاء مركز استثماري ضخم بمدينة نيالا.

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والي جنوب دارفور آدم الفكي

وقال مدير ديوان المراجعة القومي بالولاية ابراهيم رضوان لدى تلاوته التقرير إن تصفية الشراكة بين حكومة الولاية والشركة مخالفة للقوانين واللوائح المحاسبية وادت الى اهدار 6,211.150 دولار، ما يعادل 125 مليار جنيه من المال العام.

واضاف رضوان ان قرار فض الشراكة فيه تجاوزات ادارية كبيرة حيث تخطي الوالي ادم الفكي مجلس الوزراء والوزارات المختصة ووقع علي عقد تصفية الشراكة دون اي فائدة لصالح المواطنين بالولاية.

ونجح المجلس في الغاء عملية تصفية الشراكة بين الطرفين بعد مشادات كلامية بين اعضاء المجلس ورئيسه ، كما قرر احالة ملف تصفية الشراكة الي نيابة المال العام لاسترداد المبالغ.

وكانت حكومة الولاية وشركة (مان) الوطنية وقعتا في العام 2009 اتفاقية لانشاء مشروع اقتصادي ضخم لنقل تجربة الاسواق العالمية الي مدينة نيالا وجلب رؤوس أموال أجنبية الي حاضرة الولاية لما تتمتع به جنوب دارفور من حراك اقتصادي وثروات بالاضافة الي موقعها التجاري والاستراتيجي.



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