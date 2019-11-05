تضرر 200 ألف نسمة من الفيضانات في أعالي النيل

جوبا 5 نوفمبر 2019- قالت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن فيضانات واسعة اضرت بنحو 200 إلف لاجئ ومجتمعات مضيفة لها بمقاطعة "مابان" في أعالي النيل بجنوب السودان.

خريطة لمنطقة اعالي النيل في جنوب السودان

واضافت ان منطقة شمال ولاية اعالي النيل المتأثرة يقطنها 150 ألف لاجئ من السودان.

وأشارت أن الناس يبحثون عن الأمان من مياه الأمطار في المناطق الجافة التي أغلبها جزر صغيرة بعد أن غمرت مناطق واسعة.

ونوهت المنظمة الدولية إلى ان السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. مشيرة إلى إجراء ها تقييمات أولية للاحتياجات في مخيم (دورو) للاجئين والمجتمعات المضيفة لها.

وحزرت ان المتضررين معرضين لخطر تفشي الأمراض بسبب المراحيض التي غمرتها المياه وأدت إلى تلوث المياه السطحية فضلا عن ارتفاع خطر الامراض المنقولة بسبب المياه الراكدة.

وقالت إن مياه الفيضانات تتراجع ببطء لكن لازال هناك صعوبات في توصيل المساعدات نسبة للطرق المدمرة ومستويات المياة.

وفاق عدد اللاجئين في جنوب السودان 2 مليون وتمثل أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا بحسب المفوضية السامية للاجئين.