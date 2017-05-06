تعاون بين إثيوبيا والأمم المتحدة لإقرار السلام في جنوب السودان

جوبا 6 مايو 2017- قال وزير الخارجية الإثيوبي وركنه جيبيهو الجمعة، إن بلاده تعمل مع الإمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لايجاد حل دائم للنزاع فى جنوب السودان.

أطفال من جنوب السودان يلعبون في معسكر العلقايا في ولاية النيل الابيض، السودان.. صورة من (مفوضية اللاجئين )

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الإثيوبي عقب محادثات أجراها مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان نيكولاس هايسوم فى العاصمة اديس أبابا.

وناقش الجانبان الوضع الحالى فى جنوب السودان وسبل حل الأزمة، واتفقا على العمل معا لضمان السلام والأمن في جنوب السودان وكذلك في منطقة شرق أفريقيا التي تعاني من الإضطرابات بشكل عام.

واكد وزير الخارجية الاثيوبى أهمية اقرار عملية سلام شامل تشارك فيها جميع الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان من أجل تحقيق سلام دائم فى الدولة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) لإنهاء العنف في جنوب السودان.

من جانبه أشاد المبعوث الخاص للامم المتحدة بجهود اثيوبيا من أجل السلام والأمن الإقليميين، متعهدا بالعمل بشكل وثيق مع إثيوبيا وتقديم الدعم اللازم لضمان السلام والأمن فى جنوب السودان والمنطقة.

ولعبت إثيوبيا دورا رئيسيا في التوقيع على اتفاق السلام أغسطس 2015 بين حكومة السودان وحركة التمرد الرئيسية بقيادة النائب الأول السابق رياك مشار.

ونال جنوب السودان استقلاله من السودان في العام 2011 نتيجة اتفاقية سلام أنهت أطول حرب أهلية في القارة الافريقية.

لكن البلاد انزلقت في صراع 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفاكير نائبه حينها مشار بتخطيط انقلاب ضد حكومته.

وأجبر النزاع حتى الآن ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين شخص (حوالي ثلث سكان البلد) على الفرار إلى البلدان المجاورة.

ويقول مسؤولو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أديس أبابا إن حوالي 500 شخص من جنوب السودان يصلون يوميا إلى إثيوبيا للحصول على المأوى والغذاء.